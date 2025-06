video suggerito

L’abito da sposa di Caterina Balivo: “Comprato online a 150 euro, più 30 di spedizione” A La volta buona, Giovanni Ciacci e Caterina Balivo raccontano la storia dell’abito da sposa della conduttrice: acquistato online e pagato 180 euro in totale. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel corso della puntata di oggi de La volta buona, Giovanni Ciacci e Caterina Balivo hanno raccontato la storia dell’abito da sposa acquistato e indossato dalla conduttrice per il matrimonio con il marito Guido Maria Brera celebrato il 30 agosto del 2014. Lo stylist ha inserito l’abito indossato da Caterina all’interno di una lista degli abiti da sposa più iconici della storia. Per un motivo preciso: il suo costo.

Quanto è costato l’abito da sposa di Caterina Balivo

Dopo avere stilato la sua classifica relativa agli abiti da sposa più iconici della storia, Ciacci ha svelato il motivo che lo ha spinto a inserire la conduttrice Balivo nella lista: “Al terzo posto c’è il tuo abito. Lei non vuole parlare del suo matrimonio ma io vi racconto la verità. Innanzitutto, la Balivo non aveva avvertito nessuno che si sposava. Io stavo in piscina a Viterbo, apro il telefono e mi trovo la Balivo sposa. Già questo è un po’ strano. Ma la cosa che mi ha incuriosito di questo abito è che tu sei stata la prima a comprare un vestito su Internet. In quel periodo facevamo ‘Detto Fatto’, quindi di abiti da sposa ne avevamo a migliaia. Tu sei stata molto brava a non chiedere niente a nessuno e a pagarlo, posso dirlo? 180 euro. Quindi ti ho messo al terzo posto non per piaggeria ma perché hai cambiato la storia degli abiti da sposa”. Caterina ha confermato: “In realtà, mi sembra di averlo pagato 150 euro più 30 di spedizione”.

Il matrimonio di Caterina Balivo

Caterina Balivo sposò il marito Guido Maria Brera il 30 agosto 2014 a Capri. Le nozze furono celebrate a sorpresa all’interno del municipio di Capri e alla presenza di pochissimi invitati, strettamente legati alla coppia. Il party seguito alla cerimonia civile fu organizzato in barca e in quell’occasione la conduttrice preferì sfilare l’abito da sposa e indossare costume e prendisole bianchi. Presente anche il piccolo Guido Alberto, figlio della coppia, che all’epoca aveva appena 2 anni.