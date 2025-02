video suggerito

La vita privata di Gerry Scotti: il matrimonio con l'ex moglie, l'amore per la compagna e il figlio Edoardo Da più di 10 anni Gerry Scotti è fidanzato con Gabriella Perino, conosciuta dopo la fine del matrimonio con Patrizia Grosso. Il co-conduttore di Sanremo 2025 è padre di Edoardo Scotti, che oggi ha 30 anni, avuto con la ex moglie. È anche nonno di due nipotini, Virginia e Pietro.

A cura di Elisabetta Murina

Gerry Scotti per la prima volta al Festival di Sanremo 2025. Il conduttore sarà co-conduttore della prima serata dell'11 febbraio, al fianco di Carlo Conti e Antonella Clerici. Volto noto della tv, ormai presenza fissa nelle case degli italiani, da quasi 15 anni ha una relazione con Gabriella Perino, arrivata dopo la fine del matrimonio con Patrizia Grosso. Ha un solo figlio, Edoardo, avuto con la ex moglie. È anche nonno di due nipotini, Virginia e Pietro, che hanno rispettivamente 1 e 2 anni.

Il matrimonio finito con l'ex moglie Patrizia Grosso

Nel 1991 Gerry Scotti è convolato a nozze con Patrizia Grosso, architetto di professione. L'anno successivo dal loro matrimonio nacque Edoardo, che oggi ha 32 anni. L'amore tra loro durò circa 10 anni: nel 2002 si allontanarono e nel 2009 ufficializzarono la separazione. "Ho sofferto molto", raccontò Scotti ospite di Verissimo a proposito della fine del suo matrimonio, che sarebbe avvenuta perché l'ex moglie lo tradì con un altro uomo. Una ferita che impiegò diverso prima di rimarginarsi: "Torno ai miei genitori: da loro ho appreso che non c'è nulla di più sacro della famiglia, ancor più della religione, dello Stato e della patria. È nel mio dna. E che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni".

Il legame con il figlio Edoardo

Edoardo Scotti, è l'unico figlio di Gerry Scotti, nato dall'amore con la ex moglie Patrizia Grosso. Oggi ha 32 anni e ha seguito in parte le orma del padre nel mondo della televisione, partecipando alle riprese de Lo Show dei Record e lavorando spesso come inviato del programma in giro per il mondo. Tra padre e figlio uno stretto legame, tanto che Scotti a Verissimo, nell'ottobre 2023, aveva raccontato: "In un momento difficile, è stato molto maturo. Mi è stato vicino. Quando siamo rimasti soli, mi ha aiutato a capire cosa significava essere padre di un figlio di 10, 12 anni". Poi aveva aggiunto: "Mio figlio non è un fanatico delle mie trasmissioni, però è un profondo conoscitore del costume televisivo, quando mi fa qualche osservazione la fa con forte senso critico. Prima di criticare gli altri, critica suo padre. Sono felice che sia fatto così".

L'amore per l'attuale compagna Gabriella Perino

Gerry Scotti e la compagna Gabriella Perino

Dopo la fine del matrimonio, Gerry Scotti ha voltato pagina e ha ritrovato l'amore con Gabriella Perino. Entrambi separati, si sono conosciuti grazie ai figli che andavano nella stessa scuola e sono una coppia dal 2011. Nonostante un amore che dura da più di 10 anni, non sono convolati a nozze. A riguardo, in un'intervista al settimanale Oggi del 2023, il conduttore aveva raccontato: "Sono rimasto scottato. Associo il matrimonio a una profonda amarezza e alla burocrazia. Non è l'approccio giusto. L'amore c'è, il resto può aspettare".

Gerry Scotti è nonno di Virginia e Pietro

Gerry Scotti con la nipotina Virginia

Oltre a essere padre, Gerry Scotti è anche nonno di due nipoti, Virginia e Pietro. La prima è nata nel dicembre 2021 dall'amore del figlio del Edoardo Scotti con la giornalista Ginevra Piola. Il nome della piccola è un omaggio al nonno, che all'anagrafe si chiama appunto Virginio. Il nipotino maschio, secondo figlio di Edoardo Scotti e Ginevra Piola, è arrivato invece nel gennaio 2023. A darne l'annuncio era stato Scotti stesso con una storia pubblicata su Instagram, raccontando che il bambino era nato mentre lui era impegnato con le prove dello Show dei Record.