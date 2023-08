La prima foto social di Damiano dei Maneskin e Martina Taglienti, sono in vacanza insieme Martina Taglienti spunta nuovamente vicina a Damiano David, frontman dei Maneskin. Il video di un bacio tra i due aveva fatto esplodere la notizia della rottura con Giorgia Soleri. E adesso la modella amica di Victoria De Angelis è ricomparsa al fianco del cantante.

A cura di Stefania Rocco

Martina Taglienti e Damiano David nella prima foto social in cui compaiono vicini. Il fromtan dei Maneskin siede a un tavolo proprio accanto alla modella amica di Victoria De Angelis con la quale fu sorpreso a baciarsi a inizio giugno, all’interno di una discoteca a Formentera. Le immagini di quel bacio, catturato da un video postato su TikTok, avevano fatto rapidamente il giro della rete, obbligando il cantante a ufficializzare la rottura con la fidanzata storica Giorgia Soleri (che, per tutta risposta, aveva defollawato l’intera band, salvo poi spiegare che la separazione, già concordata, sarebbe stata annunciata di comune accordo a breve).

La foto di Victoria De Angelis

È stata Victoria, amica di Martina, a postare su Instagram lo scatto in cui Damiano appare seduto accanto alla modella 22enne. Nessuna effusione tra i due: dopo quel bacio in discoteca a giugno, non ci sono stati altri segnali che potessero confermare la presunta relazione in corso. Eppure Martina e Damiano continuano a frequentarsi, non si sa bene se solo come amici.

Le voci di un flirt con Jessie Andrews

Damiano, conclusa la relazione con Soleri, sarebbe single. E sebbene le voci a proposito di un legame con Taglienti continuino a rincorrersi, il frontman dei Maneskin non ha fatto nulla per ufficializzare la presunta nuova storia d'amore in corso. Al contrario, a fine giugno Damiano è stato visto insieme alla modella Jessie Andrews, ex attrice a luci rosse popolarissima sui social. Anche in quel caso, fu un video a catturare l’attenzione dei fan del gruppo: nel filmato, David tocca la schiena della 31enne. A quel primo video erano seguite una serie di foto social che sembravano lasciare intendere una certa vicinanza tra i due. Nessuno scatto di coppia vero e proprio; più una serie di dettagli rivelatori con i due che sembravano avere condiviso la stessa camera d’albergo a Milano. Ma adesso Damiano è tornato vicino a Martina, con la quale è in vacanza. I due non sono soli ma, come già accaduto in passato, posano vicini. E non si curano di nasconderlo.