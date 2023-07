Giorgia Soleri svela come lei e Damiano David avrebbero dovuto ufficializzare la rottura Giorgia Soleri ha diffuso su Instagram il comunicato che lei e Damiano David avevano scritto per annunciare in modo congiunto la fine della loro relazione. Il cantante dei Maneskin, però, venne immortalato in discoteca mentre baciava Martina Taglienti, così si vide costretto a comunicare in fretta e furia la rottura con Giorgia.

Giorgia Soleri, su Instagram, ha risposto alle domande dei follower. Un utente le ha domandato come lei e Damiano David avrebbero voluto comunicare la fine della loro relazione, se non fosse circolato il video in cui il cantante dei Maneskin baciava Martina Taglienti. Ma riavvolgiamo il nastro. L'8 giugno scorso è stato diffuso un video in cui Damiano David baciava una modella in discoteca. Così, l'artista si è visto costretto a comunicare in fretta e furia la fine della relazione con Giorgia Soleri. A quanto pare, il ventiquattrenne – ufficializzando la rottura – è venuto meno all'accordo che aveva con la compagna, di comunicare insieme la notizia il 9 giugno. Ecco la breve nota che avevano scritto insieme.

Damiano David e Giorgia Soleri: il comunicato mai diffuso

Giorgia Soleri ha pubblicato la nota che lei e Damiano David avevano scritto il 6 giugno, con l'intenzione di pubblicarla insieme il 9 giugno. Ecco come avrebbero comunicato la rottura, se non fosse spuntato il video in cui Damiano baciava un'altra:

Ciao a tuttə, Volevamo comunicarvi che abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e percorrere strade diverse. Anche se non siamo più una coppia, la nostra decisione non inficia in nessun modo il nostro rapporto di affetto e stima, pertanto vi chiediamo di avere rispetto di noi, della nostra privacy e delle nostre scelte in questo momento delicato. Grazie per la comprensione. Giorgia e Damiano

A chi le ha chiesto come stia adesso, Giorgia Soleri ha replicato: "Bene, nonostante sia un periodo complesso, io mi sento stranamente centrata, concentrata e serena come non succedeva da tempo. E riesco finalmente a stare nel presente senza per questo dimenticare il passato o ignorare il futuro".

La nota con cui Damiano David annunciò di essere tornato single

Il testo del comunicato che Damiano David ha pubblicato l'8 giugno su Instagram è il seguente: "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici l'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento. Damiano". Il giorno seguente, Soleri ruppe il silenzio, chiarendo che la relazione con il cantante dei Maneskin era da sempre "non monogama", ma di essere "arrabbiata, ferita e delusa" per il modo in cui il suo ex aveva divulgato la notizia.