video suggerito

La nuova vita di Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne: “Fa il cameriere in un ristorante di lusso” Riccardo Guarnieri, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne, avrebbe completamente cambiato vita dopo l’uscita dal cast del dating show condotto da Maria De Filippi. Ex operaio, oggi lavorerebbe come cameriere o sommelier per un lussuoso ristorante pugliese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vita di Riccardo Guarnieri sarebbe cambiata dopo la partecipazione a Uomini e Donne. L’uomo, ex protagonista del dating show in virtù della relazione con Ida Platano ( che successivamente si è legata ad Alessandro Vicinanza prima di accettare il trono della trasmissione), ha abbandonato il programma ormai da tempo a giudicare dalle ultime segnalazioni sul suo conto, avrebbe completamente cambiato vita. Non solo è ancora legato a una donna lontana dal mondo dello spettacolo con la quale fa coppia fissa da oltre un anno, ma ha deciso di dare una svolta alla sua vita anche in ambito professionale.

Il nuovo lavoro di Riccardo Guarnieri

Ex operaio impiegato in un’azienda pugliese, oggi Riccardo lavorerebbe come cameriere o sommelier. Lo sostiene il sito Isa&Chia che pubblica una segnalazione solo conto dell’ex protagonista del trono over. Guarnieri lavorerebbe per un ristorante stellato nel Salento ed è stato definito “molto gentile e professionale” da chi lo ha visto all’opera. Quanto alla compagna, sarebbe sempre la splendida ragazza mora fotografata con lui un anno fa – una modella – a fargli battere il cuore. I due vivrebbero il loro amore alla luce del sole e avrebbero già coinvolto le rispettive famiglie.

Chi è Riccardo Guarnieri

Riccardo è stato uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne Guarnieri è stato a lungo uno dei protagonisti assoluti del dating show condotto da Maria De Filippi tutti i giorni su Canale5. La lunga e tormentata storia d’amore con Ida Platano gli ha consentito di sedere per mesi al centro dello studio del programma, catalizzando su di sé l’attenzione generale. A decidere definitivamente di troncare la loro relazione è stata Ida – che potrebbe tornare a sedere sul trono per la seconda volta – stanca di non avere ottenuto da quel legame quanto cercava per la sua vita.