Ida Platano a Uomini e Donne: "Mario Cusitore ha provato a riconquistarmi, ma ho scelto me" Nella puntata del 25 settembre di Uomini e Donne, Ida Platano ha sciolto i dubbi sul rapporto con Mario Cusitore: "Mi ha inviato lettere, fiori e peluche. Non lo giudico, ma ho valutato tante cose e ho scelto me stessa".

A cura di Sara Leombruno

Ida Platano è la grande assente di Uomini e Donne 2024/2025: dopo il suo trono della scorsa stagione, conclusosi in un nulla di fatto dopo la cacciata di Mario Cusitore, è stata tirata in ballo proprio dal suo ex corteggiatore in una delle ultime puntate. Il napoletano, infatti, si era dichiarato ancora innamorato di lei, nonostante avesse intrapreso una conoscenza con la dama del parterre Over, Cristina Tenuta. Nell'appuntamento di oggi, 25 settembre, Ida è intervenuta facendo chiarezza sul loro rapporto: "Dopo il trono mi ha inviato fiori, lettere e peluche. Ma non faceva per me".

Lo scontro tra Armando Incarnato e Mario Cusitore nella scorsa puntata

Tutto è partito dallo scontro tra Armando Incarnato e Mario Cusitore in una delle ultime puntate di Uomini e Donne. Chiamato al centro dello studio, Cusitore aveva confessato di voler incontrare Ida Platano e non Cristina Tenuta: "Io mi aspettavo un'altra persona, mi aspettavo Ida", aveva detto. A quel punto Incarnato, amico dell'ex tronista, era intervenuto: "Hai usato una ragazza che è mamma, che ha un figlio, facendole credere di volerle dare il mondo. Ma hai passato l'estate a divertirti", aveva detto riferendosi al fatto che Cusitore fosse stato a Brescia dopo la fine del trono di Ida, per cercare di recuperare il loro rapporto.

"Non avevi intenzioni serie – aveva continuato Incarnato – puoi usare un'auto, degli attrezzi, ma non le persone. Perché vivono di cuore e anima e hanno sentimenti, il vostro giocare con i rispettivi uomini e donne può portare problemi seri nella vita degli altri. Hai fatto un tatuaggio per Ida sulla mano, ma i tuoi comportamenti non sono stati coerenti".

Ida Platano sul rapporto con l'ex corteggiatore

Il fatto che Cusitore fosse andato a Brescia è stato poi effettivamente confermato da Ida che, interrogata da Maria De Filippi sugli sviluppi del rapporto tra lei e il napoletano dopo la fine del suo trono, ha spiegato: "Mario è venuto su da me lo scorso 15 maggio, abbiamo parlato e sono stata chiara. Non gli ho lasciato dubbi". Mario avrebbe cercato di fare gesti eclatanti per riconquistarla:

Ha cercato di fare dei tentativi con delle lettere, con fiori e peluche, io seguo ciò che sento anche sbattendoci la testa ma stavolta dentro di me ho valutato tante cose. La delusione c'è stata ma poi ho cominciato a dirmi: "Non voglio giudicare Mario, ma non fa per me". Ho deciso così. Se voglio una cosa vado anche in capo al mondo e se avessi voluto parlarci lo avrei fatto. Ma ho scelto diversamente, ho scelto me stessa.