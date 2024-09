video suggerito

Mario Cusitore torna a Uomini e Donne: “Ora sono disoccupato, non lavoro più in radio” Nella puntata del 25 settembre di Uomini e Donne, Mario Cusitore è tornato nel parterre per parlare della frequentazione con Cristina Tenuta, che sembra essere giunta al capolinea per via di alcune incomprensioni. Poco prima, sui social, il cavaliere ha fatto sapere di essere disoccupato e di aver perso il lavoro come in radio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Mario Cusitore è tornato nel parterre di Uomini e Donne. Dopo l'esperienza della scorsa edizione in cui ha corteggiato Ida Platano, durante l'estate ha avuto una frequentazione con Cristina Tenuta, che sembra essere giunta al capolinea per via di alcune incomprensioni. Nella puntata del 25 settembre, il cavaliere è stato chiamato al centro dello studio per parlare dell'argomento. Poco prima, tra le sue storie Instagram, aveva fatto sapere di essere ora disoccupato.

Mario Cusitore fa sapere di essere disoccupato

Con una breve storie Instagram, pubblicata prima della puntata andata in onda il 25 settembre, Cusitore ha fatto chiarezza sul suo lavoro. L'ex cavaliere ora è disoccupato perché da circa una decina di giorni non lavora più a Radio Kiss Kiss. "Ci tengo a precisare che non lavoro più da dieci giorni per Radio Kiss Kiss, abbiamo interrotto i nostro rapporti per motivi che non sto qui a dire, sono cose certe. Mario è disoccupato", ha spiegato Cusitore a proposito della sua posizione lavorativa. Si occupava ogni tanto di leggere le pillole con Pippo Pelo e Adriana.

Armando Incarnato accusa Mario Cusitore di aver mentito sul suo lavoro

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 25 settembre su Canale 5, c'è stato uno scontro tra Armando Incarnato e Mario Cusitore. Il primo ha accusato il corteggiatore di aver mentito proprio riguardo al suo lavoro da speaker radiofonico e di aver sfruttato la visibilità di Ida Platano per arrivare ai suoi scopi. "Non avevi intenzioni serie, non puoi usare le persone. Hai usato una ragazza che è mamma, che ha un figlio, facendole credere di volerle dare il mondo ma in realtà hai passato l'estate a divertirti", ha detto Incarnato a Cusitore, che non ha risposto sull'argomento.