Armando Incarnato attacca Mario Cusitore a Uomini e Donne: “Hai usato Ida Platano, sei subdolo” Un inizio col botto quello di Uomini e Donne: nella puntata del 23 settembre, Armando Incarnato ha accusato Mario Cusitore di aver usato Ida Platano per visibilità. “Hai giocato con una madre, le hai fatto credere di volerle dare il mondo ma hai passato l’estate a divertirti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Mario Cusitore e Armando Incarnato sono stati tra i protagonisti della prima puntata di Uomini e Donne 2024/2025 andata in onda il 23 settembre su Canale 5. Cusitore è stato chiamato al centro dello studio per parlare della frequentazione con Cristina Tenuta, che sembra essere giunta al capolinea a causa di alcune incomprensioni. Durante il dibattito tra i due, però, Incarnato è intervenuto in difesa dell'amica Ida Platano, assente al momento della registrazione: "Hai usato una ragazza che è mamma, che ha un figlio, facendole credere di volerle dare il mondo. Invece ti sei solo divertito".

Le accuse di Armando Icarnato contro Mario Curatore

Parlando con Cristina, Mario ha spiegato di aver deciso di interrompere la frequentazione con lei per via dei sentimenti che sentiva ancora di provare proprio verso Ida, con la quale aveva iniziato una frequentazione nel programma. "Io mi aspettavo un'altra persona, mi aspettavo Ida", ha detto. A quel punto Armando è intervenuto: "Una volta finito il programma sei andato a cercarla a Brescia, con quale criterio visto tutto quello che hai fatto a quella persona?".

Secondo Armando, Cusitore avrebbe addirittura mentito sul suo lavoro da speaker radiofonico e avrebbe sfruttato la visibilità di Ida per arrivare ai suoi scopi. Infatti, gli ha detto:

Non avevi intenzioni, puoi usare un'auto, degli attrezzi, ma non le persone. Perché vivono di cuore e anima e hanno sentimenti, il vostro giocare con i rispettivi uomini e donne può portare problemi seri nella vita degli altri, una persona può sentirsi male, sentirsi non voluta o non piaciuta. Si può sentire sminuita rispetto alle altre donne. Hai fatto un tatuaggio per Ida sulla mano, ma i tuoi comportamenti non sono stati coerenti. Hai usato una ragazza che è mama, che ha un figlio, facendole credere di volerle dare il mondo. ma hai passato l'estate a divertirti.

Il rapporto tra Ida Platano e Mario Cusitore dopo Uomini e Donne

Intervistato da Fanpage.it lo scorso giugno, Cusitore aveva parlato del suo rapporto con Ida dopo la fine delle registrazioni di Uomini e Donne. "Un mese fa sono ritornato a Brescia, sono partito da Napoli di notte. È andata male – aveva detto – L'ho aspettata al negozio una volta arrivato, era mattina. Abbiamo parlato ma lei ha continuato a dirmi che non si fida di me. Non mi crede dopo l'ultima segnalazione. Mi ha detto che stava soffrendo per me da dicembre".

Era arrabbiata, tesa. Le condanno solo il fatto che ha sempre creduto alle segnalazioni, ma non ha mai dato credito alle cose belle. Ero andato da lei per chiederle scusa, sarei rimasto per giorni. Sono andato per parlarle per mezz'ora, è stato devastante fare il viaggio in un giorno. Ma lei non ha detto nulla, non mi ha chiesto neanche di fermarmi per pranzo.