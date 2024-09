Ex di UeD lasciano intendere una gravidanza a Venezia, ma a domanda Roberta e Alessandro rispondono: “No comment”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, ex volti del dating show Uomini e Donne, hanno calcato il red carpet della mostra del Cinema di Venezia 2024 improvvisando un plateale colpo di scena (Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno scuola con la proposta di matrimonio di qualche anno fa) di fronte ai moltissimi fotografi presenti: il regalo di una calzino da neonato, gesto che ha lasciato intendere una gravidanza in corso. Ma quando, dopo l’amo lanciato, Fanpage.it li ha contattati per chiedere chiarimenti hanno risposto: “Non diciamo nulla, argomento delicato”.

La risposta di Alessandro Vicinanza a Fanpage.it

“Non diciamo nulla, è un argomento delicato”, ha risposto Alessandro Vicinanza a Fanpage.it che lo aveva contattato per capire se con quel gesto avessero voluto annunciare una gravidanza. Un “no comment” rispettabilissimo. Ma se l’argomento è così delicato da spingere i due a non rispondere a una domanda (che loro stessi hanno innescato,) perché prodursi in un’esibizione del genere sul red carpet più famoso d’Italia di fronte a decine di fotografi presenti? Non sarebbe stato più naturale non fare alcun riferimento all’”argomento delicato” in questione – evitando il plateale dono chiaramente abbinato all’arrivo di un neonato – invece che fare il possibile per solleticare la curiosità generale per poi sottrarsi adducendo tale incomprensibile motivazione?

Chi sono Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono due volti noti di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi ogni pomeriggio su Canale5. Si sono conosciuti e innamorati in trasmissione e, dopo una serie di peripezie, hanno deciso di abbandonare il programma insieme. Entrambi sono legati – anche per motivi diversi – a Ida Platano, che potrebbe stare per accedere a un trono bis dopo quello dello scorso anno. Vicinanza è stato a lungo il suo compagno, Roberta la sua “antagonista” nella conquista sia di Alessandro che di Riccardo Guarnieri, ex protagonista del programma che oggi ha cambiato vita.