video suggerito

Roberta Di Padua risponde alle critiche per Venezia 24: “Non siamo attori, abbiamo sponsorizzato un brand” Roberta di Padua ha deciso di rispondere a tutti coloro che hanno criticato la sua presenza all’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il fidanzato Alessandro Vicinanza. “È vero non siamo attori, abbiamo solo avuto la fortuna di partecipare a un programma televisivo che ci ha permesso di arrivare a voi”, ha spiegato l’ex Dama di Uomini e Donne su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberta Di Padua ha partecipato con Alessandro Vicinanza al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. L'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha sfilato insieme al fidanzato ed è stata travolta dalle critiche. Sui social in molti hanno accusato la coppia di non avere nulla a che vedere con il mondo del cinema e di essere addirittura un "insulto agli artisti". Con alcune storie su Instagram, la diretta interessata ha voluto fare chiarezza.

La risposta di Roberta Di Padua alle critiche

Roberta di Padua ha deciso di rispondere a tutti coloro che hanno criticato la sua presenza all'81esima edizione del Festival di Venezia: con alcune storie su Instagram ha fatto sapere di aver partecipato non in qualità di attrice, ma perché invitata da un brand. "È vero non siamo attori, abbiamo solo avuto la fortuna di partecipare a un programma televisivo che ci ha permesso di arrivare a voi", ha spiegato l'ex Dama di Uomini e Donne ringraziando i follower. Un ringraziamento poi anche a Maria De Filippi: "Ringraziamo Maria per la visibilità che ci ha dato in questi anni. Venezia è un invito difficile da rifiutare, con grande piacere abbiamo sponsorizzato un brand e sentire il vostro calore non ha prezzo".

Di Padua ha spiegato di non essersi mai fatta fermare dalle critiche, soprattutto quelle pubbliche, e di essere andata dritta per la sua strada: "Non è sempre facile, anzi quasi mai, spesso pubblicamente mi sono sentita meno delle altre ma non mi sono mai arresa". Sui social ha poi condiviso un video che racconta la sua esperienza, il red carpet e l'amore per il compagno.

Il commento sulla presunta gravidanza

Durante il red carpet, Alessandro Vicinanza ha regalato a Roberta Di Padua un piccolo calzino di colore rosa, gesto che secondo molti lascerebbe pensare a una gravidanza dell'ex protagonista di Uomini e Donne. "No comment" ha però risposto l'ex cavaliere raggiunto da Fanpage.it poco dopo l'accaduto. Tuttavia, la curiosità degli utenti sui social è ancora tanta e in molti sono convinti che presto i due annunceranno la notizia, che per il momento si rifiutano di commentare.