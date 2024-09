video suggerito

Roberta Di Padua: "Alessandro Vicinanza ha conosciuto mio figlio, oggi mi chiede di creare una famiglia" Roberta Di Padua a Uomini e Donne magazine ha raccontato della sua storia d'amore con Alessandro VIcinanza. Prosegue a gonfie vele la relazione e diventa sempre più seria: dopo le presentazioni ufficiali in famiglia, l'ex Cavaliere non ha nascosto il suo desiderio di creare una famiglia con l'ex Dama conosciuta nel programma.

A cura di Gaia Martino

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua nata a Uomini e Donne. Dopo un tira e molla, la coppia ha lasciato lo studio del dating show insieme lo scorso febbraio e a distanza di 7 mesi la loro relazione si fa sempre più seria. L'ex Dama del parterre over, intervistata dal magazine del programma, ha raccontato

Le parole di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua ha raccontato a Uomini e Donne magazine di essere serena oggi, anche grazie alla vicinanza di Alessandro. Spesso litigano, ha rivelato, "il motivo è sempre solo uno, la gelosia", ma insieme stanno vivendo "un momento magico". L'ex Cavaliere ha anche conosciuto il figlio di Roberta Di Padua, nato da una precedente relazione: "Ero a Formentera in vacanza con mio figlio e Alessandro ha voluto raggiungerci. Da mamma, ho sentito che era arrivato il momento giusto per farli conoscere dal vivo anche perché Alex ha ormai 11 anni. È grande e assolutamente in grado di capire e accettare che la mamma possa avere un fidanzato" ha raccontato Di Padua. "È stata una necessità. Ho sentito da dentro il desiderio di farli incontrare, era arrivato il momento giusto per far conoscere ad Alessandro la persona più importante della mia vita" ha continuato prima di svelare la reazione del papà di suo figlio davanti alla decisione. "All'inizio mi ha chiesto se fosse necessario. Giuseppe (il suo ex, ndr) prima dell'incontro ha voluto parlare con Alex, alla fine ha "acconsentito". Ora è felice per me, per noi e per questa situazione", le parole. Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua non convivono, ma riescono a incontrarsi ogni due o tre giorni.

L'idea di un figlio insieme: "Alessandro è molto propenso a questa eventualità"

Roberta Di Padua desidererebbe avere un altro figlio e sulla possibilità di averlo con Alessandro Vicinanza ha spiegato: "È un'idea che mi spaventa tanto ma non per lui (Alessandro, ndr), ma perché ho il terrore, dato il mio passato, di rimanere di nuovo single con un bimbo piccolo da crescere. Alessandro è molto propenso a questa eventualità. Quando usciamo, spesso mi dice che sarebbe bello stare con un bimbo tra le braccia, a casa, fare una "cena in famiglia". Un figlio non è qualcosa che stiamo programmando, se arriverà, arriverà", le parole.