Roberta Capua: “Un medico disse che ero sterile, mi crollò il mondo addosso. La gravidanza fu un miracolo” Roberta Capua si racconta nella puntata di Storie di donne al bivio di martedì 27 agosto. La conduttrice ricorda alcuni momenti difficili della sua vita, dalla separazione con Stefano Cassoli fino alla difficoltà nel rimanere incinta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Roberta Capua è stata ospite della puntata in onda martedì 27 agosto di Storie di donne al Bivio. La conduttrice rivela a Monica Setta di essere stata lei a prendere la decisione di separarsi da Stefano Cassoli, con cui è stata sposata per oltre dieci anni. Nel corso dell'intervista racconta le difficoltà che ha dovuto affrontare prima di rimanere incinta di Leonardo: "Il medico fu tranchat. Mi disse in faccia che non c'era nessuna possibilità che avessi figli, usò la parola ‘sterile‘".

Roberta Capua: "Ho voluto io la separazione"

"Quando stai vivendo una situazione drammatica come una separazione non ci si rende conto bene degli accadimenti. Una relazione lunga, un matrimonio lungo. La separazione è qualcosa di traumatico in qualunque caso – spiega Roberta Capua – La scelta della separazione l'ho presa io ma sono stata portata verso questa scelta". Capua aveva conosciuto l'imprenditore bolognese Stefano Cassoli nel 2006. Dal loro amore nacque Leonardo nel 2008 e tre anni dopo convolarono a nozze. Non è stato semplice per la conduttrice troncare la loro relazione: "Ho deciso di mettermi al primo posto. Ho preso questa decisione per quanto dolorosa".

Roberta Capua: "Un medico americano mi diagnosticò l'impossibilità di avere figli"

Roberta Capua ricorda uno dei momenti più dolorosi della sua vita. "Mi venne diagnosticata da un luminare americano l'impossibilità di avere figli – rivela la conduttrice – Per una donna come me che aveva sempre desiderato una famiglia numerosa con tanti bambini fu una doccia fredda. Non dimenticherò mai quel momento". Ad accompagnarla in quell'occasione c'era suo fratello che all'epoca viveva a New York:

Il medico fu tranchat. Mi disse in faccia che non c'era nessuna possibilità che avessi figli, usò la parola ‘sterile'. Da quello studio medico ne uscì devastata, mi crollò il mondo addosso. Avevo un istinto materno fin da giovane. Ci misi un po' di tempo per metabolizzare il fatto che mi sarei dovuta concentrare solo sul lavoro. Dopo anni incontrai Stefano e si risvegliò in me il desiderio di maternità.

"La mia gravidanza è stata un miracolo"

Quando Roberta Capua iniziò la relazione con Stefano Cassoli nacque in lei il desiderio di avere un figlio. "Una mia cara amica mi disse di andare da questo medico cinese che secondo lei mi avrebbe potuto aiutare. Si trattava di un professore dell'Università di Pechino che ogni tanto veniva a Bologna – confessa Capua a Monica Setta – Mi visitò e mi disse che avevo degli squilibri da colmare. Mi diede una dieta particolare e delle erbe cinesi che avrei dovuto mangiare ogni sera". Perse un bambino ma quattro mesi dopo rimase incinta di Leonardo: "La gravidanza fu un miracolo. Ho pensato che Stefano fosse l'uomo della mia vita perché mi aveva dato un figlio". La separazione è ancora una ferita aperta, a starle vicino in questi mesi sono state le amiche. Una cosa che non perdona a Cassoli è non aver cercato di tenere insieme la relazione: "Io l'ho fatto, lui no".