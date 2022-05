La morte di Ray Liotta spezza il sogno d’amore con Jacy Nittolo: avrebbero dovuto sposarsi a breve La coppia si era ufficialmente fidanzata nel 2020: le nozze erano previste entro il 2022. Purtroppo, la morte nel sonno di Ray Liotta ha spezzato questo sogno.

Un giorno dopo la morte di Ray Liotta, il mondo di Hollywood si sveglia ricordando i ruoli che lo hanno reso celebre. Da Henry Hill in "Quei bravi ragazzi" al poliziotto Pete di "Abuso di potere" a Markie in "Cogan – Killing Me Softly". Momenti di grande cinema che hanno scandito il tempo di tantissimi appassionati. Non potevano mancare, ovviamente, gli approfondimenti sulle relazioni sentimentali. Una delle ultime foto prima di morire vede Ray Liotta stringere tra le braccia la sua ultima compagna di vita, Jacy Nittolo. La coppia si era ufficialmente fidanzata nel 2020: le nozze erano previste entro il 2022. Purtroppo, la morte nel sonno di Ray Liotta ha spezzato questo sogno.

La storia di Ray Liotta e Jacy Nittolo

Ray Liotta e Jacy Nittolo erano entrambi divorziati quando si sono conosciuti. Lei è una ex parrucchiera e lavorava nell'entourage che curava l'immagine, l'agenda e gli impegni dell'attore di "Quei bravi ragazzi". La prima volta in pubblico è stata agli Spirit Awards per il red carpet di "Storia di un matrimonio" di Noah Baumbach. Hanno attraversato insieme il periodo della pandemia di coronavirus, un momento che li ha legati ulteriormente: "Incontrare qualcuno prima della pandemia, mi ha aiutato a superare tutto" ha spiegato Ray Liotta in una intervista a People nel novembre 2021, "ho sentito di persone che si sono lasciate durante questo periodo, per noi non è andata così".

Le relazioni precedenti di Ray Liotta

Prima di Jacy Nittolo, Ray Liotta aveva sposato nel febbraio 1997 la produttrice Michelle Grace. Nel 1998 nacque la loro figlia, unica per Liotta, Karsen Liotta. La coppia ha poi divorziato nel 2004. Dal 2007 al 2011, invece, Ray Liotta è stato legato sentimentalmente a Catherine Hickland, attrice popolare soprattutto per i b-movie horror come "Witchcraft", da noi noto come "La casa 4".