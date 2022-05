Ray Liotta è morto “nel sonno”, l’attore di Quei bravi ragazzi aveva 67 anni Ray Liotta è morto a 67 anni. L’attore si è spento nella Repubblica Domenicana, dove si trovava per lavoro.

A cura di Daniela Seclì

Ray Liotta è morto a 67 anni. L'attore, noto per pellicole come Quei bravi ragazzi, si è spento nella Repubblica Domenicana. Una notizia che è giunta del tutto inaspettata. Secondo quanto riporta TMZ, Liotta era nel pieno della sua attività lavorativa. Era attualmente impegnato sul set del film "Dangerous Waters". Una fonte vicina alla star ha fatto sapere al tabloid statunitense che il sessantasettenne sarebbe morto "nel sonno". Inoltre, sempre secondo quanto riporta TMZ, la morte non sarebbe stata definita come sospetta, né come conseguenza di un reato. Nelle prossime ore, verrà fatta chiarezza.

La carriera di Ray Liotta

La carriera di Ray Liotta è ricca di film di grande successo. Non solo il già menzionato Quei bravi ragazzi, in cui è stato diretto da Martin Scorsese e ha recitato con Robert De Niro e Joe Pesci. L'attore ha anche preso parte al film L'uomo dei sogni, con Kevin Costner. A queste pellicole sono seguiti tantissimi titoli come "Abuso di potere"; "Una moglie per papà"; "Quando gli elefanti volavano"; "Cop Land", "La voce degli angeli"; ma anche "Sin City – Una donna per cui uccidere" e più di recente "Storia di un matrimonio"; "No Sudden Move" e "I molti santi del New Jersey".

L'attore era fidanzato con Jacy Nittolo

Ray Liotta era solito portare sul set la sua fidanzata Jacy Nittolo e lo aveva fatto anche in occasione del film che stava girando in questi giorni. I due avevano annunciato il loro fidanzamento a dicembre del 2020 e da allora sono sempre stati inseparabili. L'attore, morto all'età di 67 anni, lascia la figlia Karsen Liotta, nata dalla relazione con Michelle Grace, durata dal 1997 al 2004, quando i due hanno divorziato. Nel passato di Ray Liotta anche la relazione sentimentale con la collega Catherine Hickland a cui è stato legato dal 2007 al 2011.