video suggerito

La miss, l’imprenditore e l’influencer: il triangolo Giulia Luchi, Silvio Campara e Chiara Ferragni Se i ministri piangono, le influencer non ridono: l’estate di Chiara Ferragni è stata intensa e attiva sul piano del gossip. Il fattaccio è noto: la storia con l’imprenditore Silvio Campara, legato alla ex Miss Giulia Luchi che, ad oggi, non ha conferme né smentite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate del gossip volge (finalmente) al termine. Se i ministri piangono, le influencer di certo non ridono. Pensiamo all'estate di Chiara Ferragni. Intensa. Attiva. Gagliarda. Sui magazine del pettegolezzo, il suo nome ha campeggiato sovrano. La presunta relazione con l'imprenditore Silvio Campara ha scosso l'ambiente nei primi giorni di agosto, sebbene né Chiara Ferragni né lo storico fondatore del gruppo GoldenGoose hanno smentito o confermato le voci perché, si sa, chi smentisce sta dando una notizia due volte. In questa melassa di informazioni, ci è finita dentro anche Giulia Luchi, ex concorrente di Miss Italia, compagna dell'imprenditore e madre dei suoi figli. Il fatto è delicato.

Il triangolo del gossip

In principio era stato il settimanale Chi a pizzicare Chiara Ferragni e Silvio Campara. Il primo incontro ai primi di giugno, poi la crisi di lui con la moglie e infine le immagini di Chiara Ferragni che mostra una foto di Campara a un'amica. Successivamente, è il settimanale Gente a mettere un altro tassello suggerendo che Giulia Luchi avrebbe persino contattato Chiara per chiarimenti sulla presunta relazione con il suo compagno. Il colpo di scena: secondo le indiscrezioni, sarebbe stata proprio Giulia a presentare Silvio a Chiara con l’idea di una possibile collaborazione tra le aziende di Ferragni e GoldenGoose. Da qui, l'amicizia e la complicità. Sempre secondo il settimanale, Giulia si sarebbe sfogata con amici e conoscenti durante le vacanze a Forte dei Marmi, raccontando di una famosa telefonata fatta direttamente a Chiara, quando la consapevolezza di un tradimento sembrava ormai confermata. La crisi tra Campara e Luchi sembra essere coincisa con un momento delicato anche sul piano professionale: l’imprenditore avrebbe dovuto quotare in borsa la sua azienda a giugno, ma l’operazione è stata sospesa, cosa che potrebbe aver inciso sul suo rapporto di coppia.

E, nel frattempo, l'estate del gossip svanisce assieme agli ultimi raggi di sole, ma una cosa è certa: in questa giostra dove le mezze verità ballano e le smentite restano a terra, tutti amiamo farci un giro. Che si tratti di imprenditori, principi o ministri, ogni nome è buono per alimentare discorsi da ombrellone pronti a trasformarsi in frasi da salotto, adesso che l'autunno è alle porte.