La mamma di Tomaso Trussardi: “Con Michelle Hunziker ho ancora un buon rapporto, mi è dispiaciuto” In una lunga intervista al Corriere della sera racconta la sua vita trascorsa tra lavoro e famiglia. “Credo di essere una suocera amata e anche una nonna ben voluta dai miei nipoti”, racconta la signora Trussardi. “Andavo d’accordo anche con Michelle”.

Maria Luisa Gavazzeni è la vedova di Nicola Tussardi, mamma di Tomaso (oltre che di Beatrice, Francesco e Gaia) nonché ex suocera di Michelle Hunziker. In una lunga intervista al Corriere della sera racconta la sua vita trascorsa tra lavoro e famiglia, costellata da perdite dolorosissime. “Sono difficile, non sono quel tipo di signora bene tutta un ‘ciao tesoro come stai”, si presenta la signora Trussardi.

La perdita del marito e il pensiero al suicidio

Una donna che prestissimo, all’età di 18 anni si è innamorata dell’uomo della sua vita. L’azienda di Nicola Trussardi ai tempi produceva guanti: “Mio marito voleva che gli stessi accanto nel lavoro”, racconta. La morte improvvisa di suo marito, nel 1999, stravolse la vita della sua famiglia: “Fu Tomaso a rispondere al telefono: “Mamma, il papà ha avuto un incidente”. Poco tempo dopo, la perdita del figlio Francesco, anche lui morto in un incidente d’auto.”Mi sono affidata al professor Elio Scarpini, un neurologo: prima di lui ho pensato al suicidio, ma mi sono trattenuta per i miei figli”, racconta. “In fondo non sapevo come fare, perché avrei voluto che sembrasse una morte naturale”.

La separazione di Tomaso Trussardi e la nuora Michelle

“Credo di essere una suocera amata e anche una nonna ben voluta dai miei nipoti”, racconta la signora Trussardi a proposito della famiglia che i suoi figli hanno costruito. “Andavo d’accordo anche con Michelle”, specifica. “Mi è dispiaciuto”, commenta a proposito della separazione. “Non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse”. La donna aggiunge che anche dopo le recenti vicende, lei e Michelle hanno continuato a sentirsi. È la nonna di Sole e Celeste.

