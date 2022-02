La dedica di Giulia Stabile per Sangiovanni dopo l’esibizione a Sanremo 2022 Giulia Stabile commenta l’esibizione del fidanzato Sangiovanni a Sanremo 2022 con una Instagram story: la ballerina è rimasta a bocca aperta, ecco cosa ha pubblicato sui social.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sangiovanni ha aperto le danze della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 con il suo brano Farfalle. L'ex allievo di Amici per la prima volta alla kermesse più importante d'Italia, a fine esibizione, si è avvicinato all'orecchio del conduttore e direttore artistico Amadeus per chiedergli di pronunciare insieme a lui le parole chiave di questa edizione della kermesse, Papalina e FantaSanremo. A seguire da casa il giovane artista anche la sua fidanzata Giulia Stabile conosciuta durante l'esperienza nel talent show di Maria De Filippi: a legarli è un rapporto davvero speciale e la ballerina ha aggiornato il suo profilo Instagram per complimentarsi con lui.

La reazione di Giulia Stabile all'esibizione di Sangiovanni

Giulia Stabile ha commentato su Instagram l'esibizione del suo fidanzato Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022 che ha cantato il brano Farfalle. Queste le sue parole scritte in una story:

Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente. Il mio bimbo ha spaccato.

L'omaggio di Sangiovanni per la sua Giulia

Su una passerella di erba e fiori, i Big in gara al Festival di Sanremo 2022 hanno fatto il loro ingresso all'Ariston. Sangiovanni, per la prima volta a Sanremo, da sempre ama giocare con lo stile e proprio nel suo look per la kermesse ha aggiunto un omaggio per la sua fidanzata Giulia Stabile.

Le lettere al suo collo recitano il nome della ballerina conosciuta ad Amici di Maria De Filippi sul red carpet green, quel gioiello lo aveva portato anche a Sanremo Giovani 2022: si tratta di un vero e proprio portafortuna per lui oltre che una dimostrazione d'amore per la sua amata, un modo per tenerla sempre con sé e così, lo stesso girocollo, lo ha sfoggiato anche sul Palco dell'Ariston questa sera. Un legame davvero speciale tra i due che dopo Amici, senza le luci delle telecamere, si sono uniti ancora di più.