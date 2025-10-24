Kim Kardashian si cura per aneurisma cerebrale: “È solo stress per il divorzio da Kanye West”

La settima stagione di The Kardashian partirà all’insegna di una rivelazione: Kim Kardashian rivela di aver scoperto un aneurisma cerebrale e parla del ritorno della psoriasi. La star attribuisce tutto allo stress del divorzio da Kanye West e alle tensioni per i figli.

La settima stagione di The Kardashians si apre con una rivelazione che ha lasciato senza parole i fan della famiglia più seguita d'America. Kim Kardashian ha scoperto di avere un piccolo aneurisma cerebrale, una notizia che la star ha condiviso pubblicamente attraverso un teaser trasmesso durante la première dello show su Hulu.

Cosa mostrano le immagini in anteprima

Le immagini mostrano Kim mentre entra in una macchina per la risonanza magnetica. Poco dopo, visibilmente scossa, comunica la diagnosi ai familiari: "C'era un piccolo aneurisma". La reazione di Kourtney Kardashian è immediata: "Accidenti!". Ma è la spiegazione dei medici a colpire più della diagnosi stessa: "È solo stress". Dopo anni di pressioni pubbliche, tra la gestione di un impero economico, lo studio per l'esame di avvocato e un divorzio consumato sotto i riflettori, è arrivato un prezzo da pagare.

Kim Kardashian affronta anche il ritorno della psoriasi

Ma c'è un altro segnale che il corpo di Kim ha lanciato. In un'intervista rilasciata a People, la star ha rivelato che la psoriasi, una malattia della pelle di cui soffriva durante il matrimonio con Kanye West, è tornata dopo anni di remissione. "Non avevo più la psoriasi da quando ci siamo separati, ma ora è tornata", ha dichiarato, collegando il peggioramento della sua condizione alle recenti tensioni con l'ex marito.

Il peso di proteggere quattro figli

La vera preoccupazione di Kim Kardashian non riguarda la sua salute, ma i quattro figli nati dal matrimonio con West: North di 12 anni, Saint di 9, Chicago di 7 e Psalm di 6. "Miei poveri figli", ha commentato, riferendosi alla necessità di proteggerli dai comportamenti pubblici controversi del padre. Il rapper, che ha cambiato legalmente il suo nome in Ye, ha infatti collezionato negli anni una serie di uscite pubbliche che hanno messo in difficoltà l'intera famiglia. Kim ha sempre cercato di mantenere un equilibrio delicato: da un lato proteggere i bambini, dall'altro non cancellare la figura paterna dalle loro vite. Nel teaser della settima stagione, Kim si lascia andare a un momento di sfogo: "Sono felice che sia finita. Il mio ex farà sempre parte della mia vita. Abbiamo quattro figli insieme". Una frase che racchiude tutta la contraddizione di chi vorrebbe voltare pagina ma sa che il legame con l'ex compagno è destinato a durare per sempre.

La sindrome di Stoccolma per Kanye West

C'è un passaggio dell'intervista a People che colpisce particolarmente. Kim ha ammesso di essersi talvolta sentita vittima di un meccanismo simile alla sindrome di Stoccolma, cercando di aiutare e proteggere West nonostante le difficoltà. "Questo non è la mia realtà", ha spiegato, come se stesse finalmente prendendo le distanze da un ruolo che si era autoimposta: quello della moglie che regge il peso di tutto.