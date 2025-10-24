Khloé Kardashian casta da oltre 3 anni, nessun uomo dopo il padre dei suoi figli: “Ho smesso di fare sesso”

La sorella della più nota Kim Kardashian ha rivelato, nel corso dello show che racconta la storia della sua famiglia, di aver smesso di fare sesso da oltre tre anni, ossia da quando è nato Tatum, l’ultimo figlio avuto dall’ex compagno Tristan Thompson. Dopo la fine della loro storia d’amore, Khloé non avrebbe più intrapreso alcuna relazione, nemmeno puramente fisica.

È stata una scelta attentamente ponderata quella confessata da Khloé Kardashian, sorella della più nota Kim, nel corso dell’ultima puntata della serie The Kardashians. Khloé, oggi 41enne, ha rivelato di aver smesso di fare sesso da quando è finita la sua relazione con Tristan Thompson, padre dei suoi figli. Il periodo di astinenza coincide infatti con l’età del loro ultimogenito, Tatum, che oggi ha 3 anni. Il bambino è nato tramite maternità surrogata quando i suoi genitori si erano già lasciati. Dopo la fine del legame, la star del reality americano ha scelto non solo di rimanere single, ma anche di astenersi completamente da qualsiasi contatto con il genere maschile (sì, con Michele Morrone non sarebbe accaduto nulla di romantico).

Perché Khloé Kardashian ha deciso di rimanere casta

Quella di Khloé non è stata una scelta spirituale. La donna ha spiegato di aver interrotto i rapporti con l’altro sesso per potersi dedicare interamente alla crescita dei suoi figli — True (7 anni) e Tatum (3 anni) — finché non fosse arrivata la persona giusta. Una persona che, per ora, non è ancora entrata nella sua vita. Khloé ha inoltre aggiunto di non aver mai presentato ai suoi bambini nessun altro uomo che potesse potenzialmente prendere il posto del loro padre o comunque affiancarsi a tale figura di riferimento.

Perché è finita tra Khloé e Tristan Thompson

Khloè Kardashian e Tristan Thompson

La relazione tra Khloé Kardashian e Tristan Thompson si è conclusa alla fine del 2021 a causa dei ripetuti tradimenti del cestista. La decisione di lasciarlo arrivò quando la personal trainer Maralee Nichols lo citò in giudizio per il mantenimento del figlio Theo, nato a dicembre dopo una “relazione durata mesi”. Quella vicenda costrinse Khloé a scoprire la verità sull’ennesimo tradimento del compagno, avvenuto in un momento delicatissimo della loro storia, coinciso con l’inizio della gravidanza surrogata che avrebbe portato alla nascita del loro secondogenito. Un bambino che la donna ha deciso di tenere e crescere da sola.