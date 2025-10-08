spettacolo
L’ennesima trovata sulla gravidanza di Michelle Comi, che sa come irritarci per far parlare di sé

Dopo aver annunciato di essere pronta a diventare mamma, la creator ha chiarito che non si tratta di una gravidanza, bensì della decisione di adottare un bambino a distanza. Un discorso che divide, tra chi apprezza la sua voglia di mettersi in gioco e chi invece vede in queste dichiarazioni una strategia ben calibrata per restare al centro del dibattito online.
A cura di Sara Leombruno
Ancora una volta Michelle Comi riesce a catalizzare l’attenzione dei social. Dopo aver annunciato con toni solenni di essere pronta a diventare mamma, la 29enne star di OnlyFans ha poi chiarito che non si tratta di una gravidanza, bensì della decisione di adottare un bambino a distanza. Una scelta che, come spesso accade nei suoi contenuti, arriva dopo giorni di mistero, video criptici e dichiarazioni studiate per generare curiosità (e, inevitabilmente, polemiche).

L’influencer, ospite del podcast Tavolo Parcheggio, ha spiegato di voler “dare una vita da bambino ricco” a un bimbo che “nascerà all’estero”, aggiungendo di non avere relazioni sentimentali in corso ma di essere pronta a mantenerlo “grazie al proprio lavoro e agli sponsor”. Un discorso che, ancora una volta, ha diviso gli utenti, tra chi apprezza la sua voglia di mettersi in gioco e chi invece vede in queste dichiarazioni una strategia ben calibrata per restare al centro del dibattito online. Del resto, lei stessa a settembre 2024 aveva dichiarato apertamente di non farsi particolari scrupoli di coscienza quando l'obiettivo è la notorietà: "Potrei fare un figlio solo quando calerà il mio successo, così lo butto sui social", aveva detto.

Comi, infatti, ha costruito la propria presenza mediatica sulla provocazione. Alternando confessioni personali e uscite sopra le righe, come quando organizzò una raccolta fondi per rifarsi il seno, riesce ciclicamente a generare ondate di attenzione e indignazione. Stavolta, dopo aver lasciato intendere di essere incinta, la creator ha parlato di un periodo difficile segnato dalla perdita della sua cagnolina Gilda e dalla depressione che ne è seguita.

Dietro le parole di dolore, tuttavia, si ha la sensazione di assistere a un copione già noto: una narrazione che alterna fragilità e scandalo, in grado di riaccendere il clamore attorno al suo nome. Anche la scelta di escludere a priori un parto biologico, “dopo aver pagato per la vaginoplastica”, come lei stessa ha dichiarato, era diventata oggetto di discussione e ironia online. Al di là delle polemiche, il messaggio finale di Michelle Comi rimane lo stesso che caratterizza da anni la sua comunicazione: trasformare ogni tema personale in spettacolo. Che si tratti di amori, lutti o maternità, tutto sembra rientrare in una logica precisa — quella di continuare a far parlare di sé, anche a costo di dividere l’opinione pubblica.

Sara Leombruno
Nata e cresciuta a Napoli, amo apprendere storie e raccontarle. Ho una Laurea Triennale in Lingue e Letterature Europee e una Magistrale in Editoria e Giornalismo. Ho conseguito il Master in Giornalismo alla IULM di Milano. A Fanpage.it mi occupo di spettacolo. Forse perché vivo sentendomi anch'io su un perenne palcoscenico, ma la mia giudice più severa sono sempre stata io.
