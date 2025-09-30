Michelle Comi: “Divento mamma, in silenzio per mesi dopo la morte del mio cane”, ma l’ultimo video risale a 4 giorni fa

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Michelle Comi annuncia che “sta per diventare mamma”: ma è davvero incinta? La creator, che vanta un profilo seguito da quasi 600mila follower, ha pubblicato un reel su Instagram in cui annuncia di “stare per diventare mamma”. Nel video caricato poche ore fa, la giovane spiega di essere “sparita dai social” per qualche mese per affrontare la drammatica perdita del suo cane. Tuttavia, il silenzio cui fa riferimento non trova riscontro sul suo profilo, dato che l’ultimo contenuto pubblicato risale a soli quattro giorni fa. Non c’è traccia di quei mesi di assenza che, secondo la creator, avrebbero segnato il suo ritiro per elaborare il lutto.

Michelle Comi è incinta di un bambino?

Michelle non chiarisce nel video se con l’espressione “sto per diventare mamma” si riferisca a una gravidanza o a un nuovo animale domestico da adottare per colmare il vuoto lasciato dal suo cane. Questa ambiguità sembra una scelta consapevole: la creator è nota per utilizzare annunci studiati per incuriosire il pubblico e generare attenzione mediatica. Nonostante la discrepanza nei tempi, resta il fatto che l’argomento trattato — la perdita di un animale — è profondamente doloroso, cosa che suggerisce che dietro il messaggio ci sia un nucleo di verità, nonostante le incongruenze contenute nel filmato.

Le lacrime di Michelle Comi per "Gilda", il cane mai apparso nei suoi video

Nel video, Michelle si è commossa raccontando ai suoi follower della scomparsa di Gilda, la sua cagnolina. Una perdita che l’avrebbe profondamente segnata, tanto da dichiarare di essere caduta in depressione. Un momento che Comi sostiene di avere superato solo grazie al supporto della sua famiglia. Gilda era uno dei suoi cani, ma, a differenza di Chesterly — il cane che appare spesso nei suoi video — non è mai comparsa nei reel pubblicati fino a oggi.