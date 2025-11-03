Sarah Paulson e la complicità con Kim Kardashian: schiaffi e toccate al sedere in pubblico, poi il caso della ‘patatina’

C’è grande sintonia tra le due che hanno condiviso il set di All’s Fair, legal drama di Ryan Murphy che uscirà il 4 novembre per Disney+: toccatine e scherzi davanti ai fotografi. E sul set, il caso della “patatina volante”.

Sarah Paulson e Kim Kardashian, la strana coppia. C'è grande sintonia tra le due che hanno condiviso il set di All's Fair, legal drama di Ryan Murphy che uscirà il 4 novembre per Disney+, e che vede grandi stelle come Glenn Close, Naomi Watts, Niecy Nash, Brooke Shields, Elizabeth Berkley e Jessica Simpson. La sintonia tra Paulson e Kardashian è stata tale che ha trovato conferme anche in pubblico. Ecco cosa è successo durante la première newyorkese di All's Fair, tenutasi al Whitby Hotel.

La "toccata" di Sarah Paulson a Kim Kardashian: una complicità senza freni

Durante la première newyorkese di All's Fair, tenutasi al Whitby Hotel, le due hanno regalato ai fotografi un momento che ha fatto rapidamente il giro del web. Come testimoniano le fotografie, disponibili negli archivi fotografici Getty, Sarah Paulson ha toccato il sedere di Kim Kardashian proprio davanti agli obiettivi dei fotografi. Ecco come sono andate le cose: davanti alle telecamere e ai fotografi, la Paulson ha dato uno schiaffo giocoso sul sedere della Kardashian, per poi afferrarlo brevemente con un'espressione entusiasta.

La reazione di Kim Kardashian

La Kardashian si è limitata a ridere, ha rimosso delicatamente la mano dell'attrice e l'ha tenuta stretta, dimostrando nessun tipo di imbarazzo. Ovviamente, le foto e i video hanno generato numerosi commenti sui social. Secondo quanto emerge, tra le due sarebbe nata una forte amicizia anche grazie a un fatto che è stato raccontato da Sarah Paulson durante le interviste: un fatto che può essere sintetizzato come il caso della "patatina volante".

La "patatina volante": Sarah Paulson ha creato un piccolo incidente a Kim Kardashian

Si tratta di un incidente sul set. Parliamo di una patatina lanciata involontariamente dalla Paulson che ha centrato in pieno l'occhio della Kardashian durante una scena particolarmente intensa. La dinamica dell'accaduto, raccontata dalla stessa Paulson a People, ha qualcosa di tragicomico. L'attrice cinquantenne doveva pronunciare alcune battute piuttosto aggressive guardando dritto negli occhi la sua partner di scena. Il problema? Stava masticando una patatina. "Dovevo dire cose davvero scandalose in faccia a Kim", ha spiegato la Paulson. "A un certo punto le ho proprio sputato una patatina addosso. Ero lì che urlavo, e poi… Bing! L'ho vista finire dritta nel suo occhio."

L'episodio non è rimasto isolato. Anzi, ha innescato una serie di reazioni a catena che hanno mandato in tilt l'intera produzione. Glenn Close, Niecy Nash-Betts, Naomi Watts e Teyana Taylor – co-star della serie – hanno confermato che Paulson e Kardashian non riuscivano più a guardarsi senza scoppiare a ridere. "Sarah e Kim a volte non potevano proprio incrociarsi con lo sguardo senza mettersi a ridere", ha riferito la Close. Nella serie tv, la Kardashian interpreta Allura Grant, un avvocato divorzista senza scrupoli. Il personaggio guida un team di agguerrite professioniste legali che abbandonano il loro studio per fondarne uno proprio, mentre Allura è determinata a distruggere il marito più giovane che l'ha sposata solo per denaro. Sarah Paulson interpreterà Carrington Lane, avvocatessa dello stesso studio.