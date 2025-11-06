Meghan Markle torna a recitare dopo sette anni, al suo fianco anche Lily Collins

Meghan Markle torna a recitare e stavolta a Los Angeles, partecipando con un cameo in un film. Stando ai media americani si tratterebbe di una commedia romantica e al suo fianco c’è anche un altro nome noto di Hollywood: Lily Collins.

Meghan Markle torna a recitare. A distanza di sette anni dall'ultima volta in cui la duchessa di Sussex è stata vista sul piccolo schermo, eccola riprendere le fila di quello che aveva lasciato prima di entrare nella Royal Family sposando il principe Harry. Al suo fianco, inoltre, ci sarà un'altra nota attrice di Hollywood, ormai diventata ancora più iconica da quando è la protagonista di una delle serie più viste di Netflix, ovvero Lily Collins e la sua Emily in Paris.

Meghan Markle in un film accanto a Lily Collins

La notizia è stata riportata dai giornali di settore americani e non solo, perché si tratta di un ritorno alle origini oltre che la realizzazione di uno dei grandi desideri di Markle che, ormai da anni, paventava un suo ritorno davanti la macchina da presa. Stando a quanto descritto dalle testate d'oltreoceano, la duchessa di Sussex sta girando un film a Los Angeles e al suo fianco ci sarebbe Lily Collins. Il film in questione sarebbe Close personal friends, nel quale appaiono anche altri attori noti del panorama hollywoodiano come Jack Quaid, Brie Larson e Henry Golding. Si tratta di una commedia romantica, nella quale la Duchessa di Sussex farà un cameo. Non è chiaro quante volte comparirà nella pellicola o se interpreterà se stessa, ma si tratta pur sempre di un ritorno al cinema, dopo anni in cui era tornata sul piccolo schermo, ma solo come "moglie del principe Harry".

Il flop del suo show su Netflix

La notorietà di Meghan Markle è legata al ruolo che interpretava nella serie televisiva Suits, in cui era l'affascinante Rachel. La serie è stata tra le più viste degli ultimi anni, con protagonisti Gabriel Match e Patrick J. Adams, ed è andata avanti anche quando il personaggio della futura duchessa di Sussex è uscito di scena. Ci ha provato Meghan, dopo il matrimonio, a tornare nel suo habitat naturale, quello dello spettacolo, ma purtroppo con scarsi risultati. Il suo programma su Netflix, in cui si dilettava a dare consigli casalinghi e di stile, non è stato affatto apprezzato né dal pubblico della piattaforma, né dalla critica che infatti lo ha subito bollato come inguardabile. Tralasciando i documentari in cui compare accanto al suo consorte, era arrivato il momento per la Duchessa di dare una svolta alla sua carriera, altrimenti liberarsi dei doveri della Royal Family sarebbe servito a ben poco.