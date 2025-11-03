Jennifer Lawrence si arrende: “Non so più se parlare di Trump, sto peggiorando le cose”

L'Oscar di Jennifer Lawrence pesa ancora, ma forse non quanto le cicatrici lasciate dai suoi commenti politici, quando si è schierata contro durante la prima amministrazione Trump. Ospite del podcast The Interview del New York Times, l'attrice ha messo le carte in tavola con una franchezza che lascia poco spazio alle interpretazioni: il suo attivismo politico potrebbe aver fatto più danni che altro. È questo quello che pensa senza fronzoli.

Il ripensamento dopo anni di battaglie

Era il 2016 quando Lawrence scriveva editoriali al vetriolo contro Trump, denunciando come la sua vittoria elettorale avesse lasciato al sicuro solo "gli uomini bianchi". Parole forti, nette, che l'avevano trasformata in una delle voci più critiche di Hollywood contro il tycoon. Oggi, a distanza di anni, quella stessa voce si fa incerta, esitante. "Non so davvero se dovrei farlo", ha risposto quando la conduttrice Lulu Garcia-Navarro le ha chiesto cosa pensasse di esporsi nuovamente su Trump e la politica. "La prima amministrazione Trump era così estrema, e mi chiedevo: come possiamo permettere tutto questo? Mi sentivo come una gallina con la testa mozzata che correva in tutte le direzioni. Ma come abbiamo imparato, elezione dopo elezione, le celebrità non fanno alcuna differenza su chi la gente vota. Quindi cosa sto facendo? Condivido solo la mia opinione su qualcosa che aggiunge benzina a un fuoco che sta lacerando il Paese. Siamo così divisi".

La difesa dell'arte prima della politica

Lawrence ha scelto un'altra strada per far sentire la propria voce: il cinema. "Cerco di esprimere la mia politica attraverso il mio lavoro", ha spiegato. "Molti film in uscita dalla mia casa di produzione sono espressioni del panorama politico ed è così che sento di poter essere utile".

Ma c'è un altro pensiero che la tormenta: proteggere il suo mestiere. "Penso di essere in una complicata fase di ricalibrazione perché sono anche un'artista", ha aggiunto. "Con questo clima e il modo in cui le cose possono andare, non voglio iniziare ad allontanare le persone dai film e dall'arte che potrebbero cambiare la coscienza o cambiare il mondo perché non gli piacciono le mie opinioni politiche. Voglio proteggere il mio mestiere in modo che tu possa ancora perderti in quello che faccio".

Jennifer Lawrence sente che il pubblico le ha voltato le spalle

Jennifer Lawrence sente di essere a un punto della sua carriera nel quale il pubblico le ha voltato le spalle. Fa capire, nell'intervista, che la sua posizione politica potrebbe aver compromesso questo rapporto col pubblico. Almeno questo è il motivo per cui si è presa una pausa durata due anni, prima di questo nuovo film in uscita dal titolo Die My Love: "Tutti si erano stancati di me. Io mi ero stancata di me". Al New Yorker ha confessato di capire perché il pubblico avesse "rifiutato" la sua personalità: "Ero fastidiosa nelle vecchie interviste".

Per quanto io sia inorridita da alcune cose – come una vecchia intervista o qualcosa del genere, così imbarazzante – lo capisco. Ero giovane e nervosa e sulla difensiva e goffa. Ricordo quando fui candidata per Il lato positivo, qualcuno mi disse: ‘Tutti ti amano! Che sensazione è?' Io risposi: sembra precario. Crollerà. È semplicemente la natura delle cose.

Lawrence ha ammesso che parte della stanchezza verso se stessa derivava dal circuito promozionale. "Fare interviste fa davvero paura. Sono molto fortunata, molto grata. Ma è terrificante", ha detto. "Finisci un'intervista o ti prepari a lanciare un film e ti metti là fuori per essere fatta a pezzi. Ero così stanca di essere citata e che la gente parlasse delle citazioni, così stanca di vedermi in quel modo. Avevo bisogno di una pausa. Anche la gente aveva bisogno di una pausa. È stata una rottura reciproca".