Il Diavolo veste Prada 2 ha una data di uscita e un teaser trailer: chi tornerà nel cast e chi no, le ultime notizie
Dopo quasi vent’anni dal successo del film originale del 2006, arriva il sequel Il Diavolo Veste Prada 2 e ora c'è anche una data di uscita: il 29 aprile 2026 in Italia, il 1° maggio 2026 in America. Il film è diretto nuovamente da David Frankel e sceneggiato da Aline Brosh McKenna, vedrà Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton e Nigel (Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci) tornare nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway.
Il teaser trailer con Miranda e Andy in ascensore
Rilasciati anche locandina e teaser trailer, in cui Miranda arriva a lavoro con la sua solita falcata e incrocia Andy in ascensore: "Meglio tardi che mai", la battuta di Streep che innesca la canzone Vogue di Madonna, già centrale nel primo film insieme a Suddenly I see di KT Tunstall.
Il cast con i nuovi ingressi: arriva Kenneth Branagh
Tra i nuovi attori nel cast: Kenneth Branagh (sarà il marito di Miranda Priestly), Simone Ashley (la Kate Sharma di Bridgerton), Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di “Lily” e “Irv” dal primo film. Tra i grandi assenti, Adrian Grenier (che interpretava Nate nel film originale), che infatti non ritornerà per il sequel.
La trama de Il Diavolo veste Prada 2
Le riprese sono iniziate ufficialmente il 30 giugno 2025 tra New York e Milano. Il film riprende il contesto del mondo della moda e dell’editoria: Miranda Priestly è ancora al comando della rivista “Runway”, ma deve far fronte alle nuove sfide dell’industria editoriale-moda. Emily Charlton, ex assistente di Miranda, ora è passata a un ruolo di potere nel mondo del lusso, creando dinamiche nuove con Miranda e Andy. Nel frattempo Andy Sachs torna in scena, più matura, con una sua evoluzione professionale e personale.