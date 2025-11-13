Il Diavolo veste Prada 2 ha una data di uscita e un teaser trailer: chi tornerà nel cast e chi no, le ultime notizie

Il Diavolo Veste Prada 2 ora ha anche una data di uscita: il 29 aprile 2026 in Italia. Rilasciati anche locandina e teaser trailer: “Meglio tardi che mai”, la battuta di Miranda (Meryl Streep) quando incrocia Andy (Anne Hathaway) in ascensore sulle note dell’iconica canzone Vogue di Madonna.

Dopo quasi vent’anni dal successo del film originale del 2006, arriva il sequel Il Diavolo Veste Prada 2 e ora c'è anche una data di uscita: il 29 aprile 2026 in Italia, il 1° maggio 2026 in America. Il film è diretto nuovamente da David Frankel e sceneggiato da Aline Brosh McKenna, vedrà Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton e Nigel (Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci) tornare nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway.

Il teaser trailer con Miranda e Andy in ascensore

Rilasciati anche locandina e teaser trailer, in cui Miranda arriva a lavoro con la sua solita falcata e incrocia Andy in ascensore: "Meglio tardi che mai", la battuta di Streep che innesca la canzone Vogue di Madonna, già centrale nel primo film insieme a Suddenly I see di KT Tunstall.

Il cast con i nuovi ingressi: arriva Kenneth Branagh

Tra i nuovi attori nel cast: Kenneth Branagh (sarà il marito di Miranda Priestly), Simone Ashley (la Kate Sharma di Bridgerton), Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora. Tracie Thoms e Tibor Feldman riprendono i loro ruoli di “Lily” e “Irv” dal primo film. Tra i grandi assenti, Adrian Grenier (che interpretava Nate nel film originale), che infatti non ritornerà per il sequel.

La trama de Il Diavolo veste Prada 2

Le riprese sono iniziate ufficialmente il 30 giugno 2025 tra New York e Milano. Il film riprende il contesto del mondo della moda e dell’editoria: Miranda Priestly è ancora al comando della rivista “Runway”, ma deve far fronte alle nuove sfide dell’industria editoriale-moda. Emily Charlton, ex assistente di Miranda, ora è passata a un ruolo di potere nel mondo del lusso, creando dinamiche nuove con Miranda e Andy. Nel frattempo Andy Sachs torna in scena, più matura, con una sua evoluzione professionale e personale.