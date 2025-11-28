Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 1° al 5 dicembre: Adelaide fa una richiesta categorica a Marcello

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre. Adelaide decide di estromettere Marcello dal Circolo e quando scopre che sta per sposarsi corre a fargli una richiesta. Intanto Matteo trova una foto della sua famiglia, ma questo compromette la vendetta di Ettore, che farà di tutto per appropriarsene. L'appuntamento è alle ore 16:10 su Rai1 dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 1° dicembre

Adelaide sembra sia tornata dal viaggio più serena, intanto a Milano c'è fermento per l'apertura della stagione lirica al Teatro alla Scala. In cerca dell'abito perfetto, Chiara e Rebecca Brugnoli vanno al Paradiso, intanto Fulvio sembra nostalgico nel parlare dell'opera, come qualcosa che ormai fa parte del passato.

La trama dell'episodio di martedì 2 dicembre

Matteo riceve da Silvana un regalo particolare, uno scatto dei fratelli Marchesi, bambini, insieme ai loro genitori e lui decide di mostrarlo ad Odile. Intanto al circolo viene organizzato un evento letterario e Adelaide consegna a Rosa una busta per Marcello. I due innamorati sono alle prese con il matrimonio, ma Marta e Odile scoprono che Adelaide ha fatto escludere Marcello dal Circolo e questo le mette in agitazione.

Cosa succede nell'episodio di mercoledì 3 dicembre

Mimmo è pronto a lasciare il suo appartamento, ma arriva Johnny con una soluzione per entrambi. Caterina e Fulvio vanno alla Scala per la Prima, per cui Delia si offre per trovare alla collega un abito che le calzi a pennello. Odile ha lasciato sulla sua scrivania la foro che la ha mostrato Matteo e per caso la trova Ettore, per cui Greta si agita chiedendo al fratello di farla sparire prima che Odile possa farle domande scomode. Ettore scopre che Matteo ha una seconda foto della sua famiglia, questo potrebbe impedirgli di vendicarsi come vorrebbe. La sfida tra il Paradiso e Galleria Milano Moda non si placa e adesso l'oggetto del contendere è la possibilità di creare gli abiti per Chiara e Rebecca Brugnoli. Nel frattempo Fulvio cerca un biglietto per la Prima e Delia si muoverà per aiutarlo.

L'appuntamento di giovedì 4 dicembre

Cesare fa una proposta inaspettata a Irene. Nel frattempo Marta sa che Rosa e Marcello si sposeranno a breve, per cui decide di parlare con Umberto e Odile. La figlia della contessa non vuole nascondere nulla alla madre, per cui le rivela tutto. Irene, dopo averci pensato, accetta l'invito di Cesare alla Prima, ma proprio quando ha preso la sua decisione, Johnny le regala il libretto del Nabucco, l'opera che andrà in scena a teatro, spiazzando la Venere.

Cosa vedremo venerdì 5 dicembre

Ettore e Greta non vogliono perdere l'opportunità di vendicarsi e vogliono sottrarre a Matteo quella foto. Adelaide si reca da Marcello e gli fa una richiesta. Intanto Caterina fa una richiesta al padre. Barbieri non accetta la richiesta della contessa cosa che invece Rosa starebbe valutando, ovvero rinunciare alle nozze. Le sorelle Brugnoli continuano la loro ricerca, Matteo non trova più la foto e infine Adelaide commette un gesto di forte impatto.