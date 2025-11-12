Il Diavolo veste Prada 2, il primo trailer è una bomba: “Ci hai messo molto a tornare”

È stato finalmente pubblicato il primo trailer de Il diavolo veste Prada 2, mettendo fine a un’attesa durata quasi vent’anni. Miranda Priestly e Andy Sachs si ritrovano in ascensore: “Ci hai messo molto a tornare!”. Il film uscirà il primo maggio del 2026.

La 20th Century Studios ha diffuso il primo trailer de Il diavolo veste Prada 2, mettendo fine a un'attesa durata quasi vent'anni. Le immagini inaugurali riportano Miranda Priestly e Andy Sachs esattamente dove il pubblico le aveva lasciate: nell'ascensore degli uffici di Runway. "Ci hai messo molto a tornare", dice la Miranda di Meryl Streep alla Andy interpretata ancora una volta da Anne Hathaway.

Miranda Priestly contro il tramonto dell'editoria di carta

Il sequel del film del 2006 – tratto dal romanzo di Lauren Weisberger – riporta sullo schermo Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci ed Emily Blunt. Lo studio non ha ancora diffuso una sinossi dettagliata, limitandosi a un richiamo al primo capitolo: "Gird your loins" ("Preparatevi"). Eppure, secondo quanto riportato da Variety, la trama prenderà una piega inattesa. Miranda Priestly deve confrontarsi con la crisi dell'editoria tradizionale, mentre il suo impero di carta si sbriciola sotto i colpi della rivoluzione digitale. Non più solo direttrice temuta e temibile, ora è una figura che lotta per sopravvivere in un mercato che sta cambiando troppo in fretta.

Emily non è più l'assistente: ora controlla i soldi che Miranda desidera

La vera novità narrativa sta nel capovolgimento del rapporto tra Miranda e Emily. Il personaggio interpretato da Emily Blunt, un tempo assistente sottomessa e perennemente in secondo piano, oggi ricopre il ruolo di executive di alto livello in un gruppo del lusso. E ha qualcosa che Miranda Priestly non può permettersi di perdere: i budget pubblicitari indispensabili alla sopravvivenza di Runway. Uno scontro che ribalta completamente le gerarchie del primo film, trasformando la dinamica padrone-servitore in una battaglia tra pari, dove il potere economico diventa l'arma decisiva.

Il cast si allarga: da Kenneth Branagh a Lucy Liu

Accanto ai protagonisti del film originale, Il diavolo veste Prada 2 introduce volti nuovi. Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Patrick Brammall, Caleb Hearon e le star di Broadway Helen J. Shen e Conrad Ricamora entrano nella storia. Torneranno inoltre Tracie Thoms e Tibor Feldman nei panni di Lily e Irv, personaggi già presenti nel primo capitolo. Il diavolo veste Prada 2 arriverà nelle sale cinematografiche il 1° maggio 2026.