Kim Cattrall di Sex And The City ha sposato Russell Thomas: al suo quarto matrimonio solo 12 invitati

Kim Cattrall, Samantha Jones di Sex And The City, ha sposato il compagno di lunga data Russell Thomas. Conosciuto sul set della BBC, dopo quasi 10 anni di fidanzamento la coppia si è giurata amore eterno in una cerimonia privata.

La cerimonia si è tenuta ieri, giovedì 4 dicembre 2025, a Londra: la coppia, insieme da quasi 10 anni, si è sposata con una cerimonia estremamente privata al Chelsea Old Town Hall. People.com fa sapere che al momento della promessa e dello scambio di anelli hanno partecipato solo i più cari agli sposi, precisamente 12 invitati. Con uno stile elegante firmato Dior, disegnato dalla sua storica collaboratrice creativa Patricia Field, Kim Cattrall ha sposato l'uomo di cui si è innamorata nel lontano 2016, dopo averlo incontrato in casa BBC, dove si trovava per apparire in un episodio di Womans' Hour. Lei volto noto dello spettacolo, lui tecnico del suono per la famosa emittente televisiva, da allora non si sono mai più separati.

La loro storia è sempre stata lontana dai riflettori, e la scelta di sposarsi in forma estremamente privata, conferma la loro volontà di vivere in totale privacy la loro storia d'amore che non ha mai incontrato ostacoli. Per la Cattrall si tratta del quarto matrimonio, dopo quelli naufragati con Larry Davis (che durò solo due anni), con Andre J. Lyson (che durò sette anni) e Mark Levinson (che durò dal 1998 al 2004). Dall'ultimo divorzio, è stato Russell Thomas l'unico uomo che ha amato: "Valeva la pena aspettare per lui", disse in un'intervista a People.

Chi è Russell Thomas, il marito di Kim Cattrall

Russell Thomas non è una celebrità come la moglie, Kim Cattrall, ma nel suo ambiente è molto riconosciuto. Lavorava come tecnico del suono per la BBC quando ha incontrato per la prima volta l'attrice: nato nel Kent, in Inghilterra, ha 14 anni in meno al volto di Sex And The City. Oggi è ingegnere del suono, stando a quanto fatto circolare sul suo conto dai media britannici.