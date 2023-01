Kathleen Turner e l’amore impossibile con Michael Douglas: “Vi svelo perché non ci siamo fidanzati” Kathleen Turner e Michael Douglas hanno recitato insieme in numerosi film e serie tv, da La guerra dei Roses al più recente Il metodo Kominsky. L’attrice ha svelato perché, nonostante subisse il suo fascino, non si fidanzò mai con il collega.

A cura di Daniela Seclì

Kathleen Turner e Michael Douglas ne La guerra dei Roses

L'attrice Kathleen Turner, in un'intervista rilasciata a The Guardian, è tornata con la mente ai film che l'hanno vista nel ruolo di protagonista accanto a Michael Douglas e ha svelato il motivo per cui non si è mai concretizzata una relazione tra di loro.

Kathleen Turner e Michael Douglas, da Il gioiello del Nilo a La guerra dei Roses

Kathleen Turner e Michael Douglas hanno recitato insieme nel film del 1984 All'inseguimento della pietra verde con la regia di Robert Zemeckis; poi nel 1985 è uscito Il gioiello del Nilo diretto da Lewis Teague, fino a La guerra dei Roses, diretto da Danny DeVito e uscito nel 1989. Nel corso dell'intervista, Kathleen Turner ha ammesso che il rapporto con il collega stava per trasformarsi in qualcosa di più di una semplice amicizia.

Perché la loro amicizia non si trasformò mai in amore

Mentre giravano il film All'inseguimento della pietra verde, Kathleen Turner era single, mentre Michael Douglas si stava separando dalla moglie Diandra Luker. Dato che subivano il fascino l'uno dell'altra, sembrava la situazione ideale per innamorarsi. Ma qualcosa è andato storto:

Credo che avremmo potuto innamorarci, ma è arrivata Diandra è ha chiarito che non considerava Michael un uomo libero. Ciò ha messo fine a tutto perché non potevo lasciarmi coinvolgere, se aveva una relazione con un'altra donna. Quanto sono arrivata vicina a uscire con Michael Douglas? Non sono affari vostri.

I due attori si sono ritrovati nella serie Netflix Il metodo Kominsky: "Michael è un buon amico per me. Ha reso così facile interpretare i ruoli dell'ex marito e dell'ex moglie. Lo abbiamo fatto in un modo divertente". Attualmente, Michael Douglas è sposato con l'attrice Catherine Zeta Jones. Kathleen Turner, invece, negli anni '80 ha sposato l'agente immobiliare Jay Weiss, da cui nel 1987, ha avuto la figlia Rachel Ann. Si sono lasciati nel 2007.