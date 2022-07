Jennifer Lopez prende il cognome Affleck e in America scoppia la polemica: “Una scelta scoraggiante” JLo ha deciso di prendere il cognome del suo neo marito, firmando la sua newsletter come Jennifer Lynn Affleck. La scelta è stata presa di mira in America, dove è stata considerata scoraggiante in un momento buio del femminismo oltreoceano.

A cura di Ilaria Costabile

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ormai la coppia del momento, non si fa che parlare del loro amore rinvigorito col tempo, che a distanza di vent'anni è rinato più forte di prima, tanto da portarli a pronunciare il fatidico "sì" a Las Vegas. Dopo il matrimonio la pop star, che adesso si trova in luna di miele a Parigi, ha deciso di prendere il cognome di suo marito, firmando la newsletter che arriva a più di 200 milioni di iscritti come Jennifer Lynn Affleck, scatenando non poche polemiche in America.

Le polemiche sulla scelta di JLo

Le prime critiche sono arrivate dal New York Times, dove la scrittrice americana Jennifer Weiner ha commentato la scelta della cantante in maniera piuttosto dura, prendendo le distanze da questa decisione: "Un gesto che non dice ‘faccio coppia con lui' quanto ‘appartengo a lui" aggiungendo: "é piuttosto scoraggiante". Il commento è il frutto di un'analisi sociale ben più approfondita da ricondurre al periodo buio che sta attraversando il femminismo in America, in primis a seguito della sentenza antiabortista della Corte Suprema. Weiner argomenta la sua affermazione facendo riferimento a Margaret Atwood, la scrittrice che ha dato vita alla saga letteraria de "Il racconto dell'ancella", in cui in una realtà distopica le donne sono considerate come "esseri addetti alla riproduzione" e in quanto tali dovevano prendere il nome del Comandante a cui erano state asservite, tornando ad una condizione egemonica dell'uomo sulla donna.

La scelta di JLo, quindi, rappresenterebbe un vero e proprio passo indietro non soltanto secondo la scrittrice, ma anche secondo alcune esperte come Rachael Robnett, psicologa dell'Università del Nevada, secondo cui la decisione di prendere il cognome del marito riflette il maggior status e il potere degli uomini nelle relazioni e nella società, la psicologa ha poi aggiunto: "La gente considera prendere il cognome del marito una simpatica tradizione. Ma è in gioco il potere. E il potere conta". Intanto, nonostante le polemiche imperversino, JLo si gode la sua luna di miele in compagnia del suo compagno in quel di Parigi, tra passeggiate romantiche, cene e momenti di estrema commozione, ignorando ciò che nel frattempo il mondo sta dicendo di lei.