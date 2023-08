Irina Shayk e Tom Brady nello stesso hotel per 48 ore, arrivano separati per non farsi vedere Prosegue la relazione tra Irina Shayk e Tom Brady. La super top model e l’ex giocatore di football, legato a Gisele Bundchen fino al 2022, sono entrati e usciti separatamente da un hotel di Londra, all’interno del quale sono rimasti rintanati per 48 ore.

A cura di Stefania Rocco

Irina Shayk e Tom Brady continuano a frequentarsi. La super top model e l’ex giocatore di football sono stati sorpresi dai fotografi del Daily Mail mentre entravano separatamente all’interno del lussuoso hotel The Twenty Two nel quartiere Mayfair di Londra, che li ha ospitati per 48 ore. Shayk e Brady hanno trascorso insieme domenica e lunedì prima di separarsi, uscendo separatemene per non destare sospetti. Ma le foto dell’arrivo e della partenza hanno contribuito a confermare la relazione tra le due star.

La relazione tra Irina Shayk e Tom Brady

Il flirt tra la top model e l’icona della NFL è diventato di dominio pubblico un mese fa quando i due sono stati avvistati insieme per la prima volta dopo che l’ex giocatore aveva trascorso la notte a casa di Shayk. In questa occasione, Irina e Tom hanno provato a depistare i paparazzi senza riuscirci. Brady era stato il primo ad arrivare in hotel, effettuando il check in alle 2 del mattino nella speranza di non essere seguito. L’ex compagno di Gisele Bundchen ha lasciato l’hotel da solo martedì mattina da un ingresso laterale, mentre l’ex compagna di Bradley Cooper era stata vista uscire solo 5 minuti prima, in questo caso dall’ingresso principale.

Il primo avvistamento di Tom Brady con Irina Shayk

Irina Shayk e Tom Brady erano stati sorpresi per la prima volta insieme il 22 luglio scorso. Dopo avere trascorso la notte insieme, i due erano stato fotografati durante un tenero momento in auto. L’ex quarterback era stato sorpreso mentre accarezzava dolcemente il viso della modella, un gesto che ha tradito la loro intimità. Qualche mese prima, secondo alcune indiscrezioni, la coppia era stata sorpresa in atteggiamenti intimi in occasione del matrimonio del milionario Joseph Namad in Sardegna. Ma non esistono foto di quel primo incontro, benché proprio quell’occasione abbia dato ufficialmente inizio alla caccia alla coppia conclusasi, per il momento, con l’avvistamento in hotel a Londra.