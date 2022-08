Irina Shayk alle Bahamas con l’ex Bradley Cooper, le foto della loro vacanza insieme Irina Shayk e Bradley Cooper sono insieme alle Bahamas, come documentato dalle immagini condivise dalla supermodella su Instagram: si mostrano vicini e sorridenti, molti fan ora credono sia segno di un ritorno di fiamma.

A cura di Gaia Martino

Irina Shayk e Bradley Cooper stanno trascorrendo le vacanze insieme alle Bahamas, come testimoniato dalla supermodella su Instagram. La scorsa domenica ha condiviso un post carosello con diverse immagini che la ritraggono sulla famosa spiaggia frequentata da maiali, Pig Beach, e bagnata da un mare cristallino: tra queste anche una che la ritrae sorridente al fianco del suo ex, Bradley Cooper, con il quale ha avuto una relazione per quattro anni e papà di sua figlia Lea De Seine. Sui social i fan pensano che tra loro sia tornato il sereno dopo la rottura nel 2019, ma la loro vicinanza potrebbe essere dettata dall'amore che li lega per la figlia. A luglio circolò notizia che la star di Hollywood si era fidanzato con Huma Abedin, l'ex consigliera di Hilary Clinton.

Le foto di Irina Shayk e Bradley Cooper in vacanza insieme

Irina Shayk ha condiviso su Instagram una serie di immagini delle sue vacanze in compagnia dell'ex Bradley Cooper. In una sorridono vicini, in un'altra si vedono soltanto i loro piedi su una pedana che li separa dal mare frequentato da diversi generi di pesci. In un'altra foto ancora lei è stesa al centro di un enorme cuore disegnato sulla spiaggia. Segnali che potrebbero indicare un ritorno di fiamma oppure una profonda amicizia, dettata soprattutto dall'amore per la figlia Lea De Seine, nata nel 2017.

Ph credits Irina Shayk

Bradley Cooper sarebbe impegnato con Huma Abedin

Bradley Cooper da diversi mesi avrebbe un flirt in segreto con Huma Abedin secondo le info messe in circolo dai media inglesi lo scorso luglio. A presentare l'attore all'ex moglie del deputato democratico di New York Anthony Weiner sarebbe stata Anna Wintour, amica di entrambi, si legge su People che aggiunge le parole di una fonte che avrebbe raccontato: "Si stanno frequentando, ma non è ancora una cosa avviata a tutta velocità". Sebbene i due stiano nascondendo il flirt, i media inglesi non avrebbero dubbi sulla loro frequentazione. Ma le prove su quale donna è stata al fianco dell'attore durante questa estate arrivano dal profilo Instagram di Irina Shayk, la sua ex.