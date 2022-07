Bradley Cooper fidanzato con Huma Abedin, l’ex consigliera di Hilary Clinton Secondo Page Six la passione per la politica e il potere avrebbero avvicinato il divo di Hollywood alla vicepresidente della campagna elettorale della Clinton nel 2016. Huma Abedin, 46 anni, è la ex moglie del deputato democratico di New York Anthony Weiner.

A cura di Giulia Turco

Bradley Cooper avrebbe un flirt in segreto con Huma Abedin, l’ex consigliera di Hilary Clinton. Il gossip che ha coinvolto il divo, ex fidanzato di Irina Shayk e padre della piccola Lea, si fa ancora più denso di stuzzicanti dettagli, dal momento che a presentargli la donna sarebbe stata niente di meno che Anna Wintour, amica di entrambi.

Chi è Huma Adebin presunta fiamma di Bradley Cooper

A raccontare il flirt è il magazine americano Page Six che avrebbe captato le informazioni tramite una fonte vicina al direttore di Vogue. Sembra che Bradley Cooper e Huma Abedin abbiano persino preso parte insieme all’ultimo Met Gala ma che, per non dare nell’occhio durante le prime battute del loro amore, abbiano preferito calcare il red carpet separatamente. La donna, 46 anni, è la ex moglie del deputato democratico di New York Anthony Weiner, che nel 2017 è stato travolto da uno scandalo di abusi ed è stato condannato a 21 mesi per aver inviato messaggi pornografici ad un minore. Musulmana, originaria del Michigan, Huma è stata eletta vicepresidente della campagna elettorale di Hilary Clinton nel 2016.

Bradley Cooper dopo la storia con Dianna Agron

L'ambiente di Hollywood sembra confermare il gossip. Secondo le rivelazioni di un insider a Page Six, l'attore e la politica statunitense farebbero coppia già da alcuni mesi, dopo che Bradley Cooper ha chiuso la sua relazione con l’attrice Dianna Agron. Anche Huma Abedin avrebbe confermato ai più intimi di avere una nuova fiamma. Per l’attore potrebbe essere la volta buona per trovare davvero l’amore, dopo gli assillanti gossip attorno alla sua presunta storia con Lady Gaga, mai confermata. Dopo il divorzio da Jennifer Esposito, ha avuto al suo fianco diverse top model da Suki Waterhouse a Irina Shayk, dalla quale ha avito la figlia Lea oggi di 5 anni.