Tom Brady e Irina Shayk fotografati mentre flirtano in auto: “Hanno trascorso il weekend insieme” Irina Shayk e Tom Brady starebbero insieme: i tabloid americani tra cui PageSix e TMZ raccontano il loro weekend di coppia a Los Angeles. Sono stati paparazzati insieme in auto mentre flirtano e si accarezzano, dagli Stati Uniti non hanno dubbi: “Sono una coppia”.

A cura di Gaia Martino

Tom Brady avrebbe dimenticato l'ex moglie Gisele Bundchen dalla quale si è recentemente separato, con Irina Shayk. I tabloid americani danno per certa la loro relazione, TMZ in particolare, attraverso alcune fonti, scrive che i due hanno trascorso insieme l'ultimo weekend a casa di lui, a Los Angeles. Le voci su un presunto flirt con Kim Kardashian troverebbero smentita nei video circolati nelle ultime ore che ritraggono il campione di football in auto con la supermodella mentre si accarezzano e si scambiano teneri sguardi. Avrebbero trascorso insieme il weekend.

Le immagini di Irina Shayk e Tom Brady

Tom Brady e Irina Shayk si starebbero frequentando e le foto condivise nelle ultime ore da TMZ confermerebbero la relazione. I due sono stati paparazzati in auto insieme mentre sorridono, si accarezzano e si scambiano sguardi complici.

Avrebbero inoltre trascorso il weekend insieme a Los Angeles, a casa di lui: "È andato a prenderla all'Hotel Bel Air venerdì pomeriggio. Sono rientrati nel suo appartamento e sono andati via il giorno successivo, intorno alle 9.30 del mattino", per poi ritornarci, ancora insieme.

La conoscenza avrebbe fatto storcere il naso a Gisele Bundchen

È ancora TMZ ad aggiornare i fan sulla nuova presunta relazione tra i due Vip. Irina Shayk e Tom Brady si sarebbero conosciuti a maggio, al matrimonio di Joe Nahmad e Madison Headrick in Sardegna: "Alcune modelle ci provavano con lui, tra queste anche Irina", le parole di una fonte al tabloid. L'ex moglie del campione di football, Gisele Bundchen, non sarebbe affatto contenta della nuova conoscenza dell'ex marito dal quale si è separata recentemente. La notizia della presunta love story le sarebbe arrivata, inoltre, il giorno dopo il suo compleanno che cade il 20 luglio.