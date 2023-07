Incidente per l’ex corteggiatrice Alessandra Fumagalli: “Auto da buttare, è rimasta solo la targa” Incidente d’auto per Alessandra Fumagalli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta di Luca Daffrè. “Sono su un marciapiede ad aspettare i vigili, ho la macchina da buttare. Il ragazzo mi ha lasciata lì, doveva sposarsi”.

A cura di Elisabetta Murina

Incidente d'auto per Alessandra Fumagalli, ex protagonista di Uomini e Donne, scelta del tronista Luca Daffrè. Nelle le sue storie Instagram, la ragazza ha raccontato la sua disavventura, mostrandosi seduta sul marciapiede con la targa della macchina in mano.

Cosa è successo ad Alessandra Fumagalli

È stata l'ex corteggiatrice, con alcune storie Instagram, a raccontare cosa le è successo nella giornata di sabato. "Ho fatto un incidente e sono su un marciapiede ad aspettare i vigili", ha scritto mostrandosi seduta sul marciapiede con la targa della macchina in mano. Il conducente dell'altra auto, inizialmente, non si è fermato ad aiutarla: "Ovviamente il tipo aveva un matrimonio e mi ha piantata lì".

Alessandra Fumagalli ha poi svelato che il ragazzo era proprio lo sposo del matrimonio, ma che fortunatamente il giorno dopo si è fatto di nuovo vivo: "Good news, il ragazzo oggi è tornato e stiamo sistemando tutto. Io sto bene, ho solo la macchina da buttare. E mi è rimasta la targa in mano come gadget".

La breve storia con Luca Daffrè a Uomini e Donne

Alessandra è stata scelta da Luca Daffrè alla fine del suo percorso come tronista a Uomini e Donne. Una frequentazione che, però, fuori dal programma è durata circa una settimana. Usciti insieme dallo studio il 10 maggio, il 18 hanno annunciato la fine della storia con un messaggio su Instagram: "Ci siamo accorti di essere il sole e la luna". L'ex tronista aveva poi aggiunto: "Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo".

Anche la stessa Alessandra aveva poi raccontato il suo punto di vista, spiegando come erano andate le cose: "La verità è che dal momento in cui noi siamo usciti da quel programma io non ho avuto la possibilità di passare del tempo con lui, non più di otto ore".