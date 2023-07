Incidente per l’attrice di Pulp Fiction Rosanna Arquette: “La sua auto schiantata contro un negozio” Rosanna Arquette, Jody in Pulp Fiction, è rimasta coinvolta in un incidente d’auto: stando a quanto riferito dalla polizia di Los Angeles a People.com l’attrice alla guida del suo veicolo si è schiantata contro i pilastri di un centro commerciale. “Nessuna ferita grave”.

A cura di Gaia Martino

Rosanna Arquette, attrice statunitense nota per i suoi ruoli in Pulp Fiction e New York Stories, è rimasta coinvolta in un incidente mentre era alla guida della sua auto. Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha dichiarato a People.com che lo scorso venerdì 11 luglio la donna si è schiantata contro un centro commerciale nella zona di Malibu, in California. Per fortuna, l'impatto non avrebbe provocato nessun ferito.

La dinamica dell'incidente di Rosanna Arquette

"Rosanna Arquette è stata coinvolta in un incidente stradale a Malibu": con una nota a People.com la polizia di Los Angeles ha reso pubblici i fatti accaduti in California che vedono protagonista l'attrice statunitense che veste i panni di Jody nel film di Tarantino Pulp Fiction. La 63enne avrebbe perso il controllo della sua auto intorno alle 9:45 del mattino: stava tentando di parcheggiare, e invece di indietreggiare, ha premuto sul pedale dell'acceleratore e e si è schiantata contro il centro commerciale Point Dume Village, vicino a Lily's Malibu, abbattendo tre pilastri che sostengono il tetto. Non avrebbe riportato alcuna ferita grave, si legge, ma sarebbe comunque stata trasportata in ospedale per controlli: "Era scossa per l'accaduto", le parole del capo della stazione dei vigili del fuoco di Los Angeles. Dove si è verificato l'incidente erano presenti alcuni tavolini, per fortuna "non c'era nessuno seduto lì". Sarebbe stata avviata un'indagine sull'incidente nonostante l'attrice non sia risultata positiva a nessun test tossicologico.

Rosanna Arquette, l'attrice figlia d'arte

Rosanna Arquette, Jody in Pulp Fiction

Nata a New York, l'attrice è figlia d'arte. Suo padre era l'attore Lews Arquette, suo nonno invece il comico Cliff Arquette. Anche i suoi fratelli sono cresciuti nel mondo del cinema ed infatti sono tutti attori conosciuti: Richmond, Patricia e David Arquette. Il suo debutto è arrivato nel '77 con un musical storico su Le metamorfosi di Ovidio, poi è entrata a far parte del cast di film cult come Pulp Fiction e FBI Protezione Testimoni, e di serie tv di successo.