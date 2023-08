Rebel Wilson portata d’urgenza in ospedale per un incidente sul set: le condizioni dell’attrice Rebel Wilson è stata portata d’urgenza in ospedale dopo essersi ferita durante le riprese di un’acrobazia per il nuovo film Bride Hard: “Tre punti di sutura, non proprio il modo in cui avrei voluto finirlo”.

A cura di Redazione Spettacolo

Rebel Wilson è stata portata d'urgenza in ospedale dopo essersi ferita durante le riprese di un'acrobazia per il nuovo film Bride Hard. Nella pellicola, l'attrice australiana interpreta il ruolo di un agente segreto che lotta per adempiere ai suoi doveri di damigella d'onore al matrimonio della sua migliore amica d'infanzia. Il progetto, diretto da Simon West, è stato girato a Savannah, in Georgia. Le riprese al momento sono state interrotte per consentire alla Wilson di ricevere le cure.

Una foto in ospedale con il viso contuso e malconcio, con questo triste selfie ha rivelato ai suoi followers che aveva bisogno di punti: "Non il modo in cui volevo finire questo film" ha scritto in una Instagram Stories. "Tre punti di sutura e in ospedale la scorsa notte dopo un incidente acrobatico alle 4 del mattino", ha concluso.

È raro che un film di Hollywood venga girato in questo periodo, a causa dello sciopero in corso che ha scosso tutta l'industria cinematografica, arrivando anche in Italia, dove in parte comprometterà l'imminente Festival del cinema di Venezia 2023. Pare però che il film di Rebel Wilson sia stato approvato poiché classificato come produzione indipendente.

Rebel Wilson è attualmente mamma di Royce, una bellissima neonata di nove mesi, avuta con la fidanzata Ramona Agruma: "Roycie è un tale miracolo. E se deve rimanere la mia unica figlia, sarà lo stesso fantastico". Questa dichiarazione arriva dopo la recente intervista a E! news, nella quale ha confessato di voler diventare di nuovo mamma: "Vorrei avere un altro figlio. Devo fare la fecondazione in vitro. Vedremo come va", ha concluso, ammettendo di dover affrontare più di qualche difficoltà.