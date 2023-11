Ilary Blasi e il primo anno d’amore con Bastian mentre il documentario Unica infiamma l’Italia Ilary Blasi e Bastian Muller hanno festeggiato un anno d’amore con una romantica vacanza a New York. Il settimanale Chi li ha paparazzati di ritorno a Roma, dove ad attenderli c’erano i genitori di lei. Prima destinazione casa di Melory Blasi, sorella della conduttrice, per conoscere il nipotino appena nato.

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno festeggiato un anno d'amore. A pochi giorni di distanza dall'uscita del documentario Unica, in cui la conduttrice ha raccontato per la prima volta la separazione da Francesco Totti, la storia con il calciatore tedesco ha raggiunto un traguardo importante: 365 giorni insieme. Per l'occasione, i due sono volati a New York e si sono concessi una romantica vacanza. Il settimanale Chi li ha paparazzati all'aeroporto di Roma, di ritorno dalla loro fuga d'amore. Prima destinazione casa di Melory Blasi, sorella minore di Ilary, diventata da poco mamma per la seconda volta.

Ilary Blasi torna a Roma con Bastian dopo il primo anniversario

Il settimanale Chi ha paparazzato la nuova coppia all'aeroporto di Roma Fiumicino, di ritorno da una romantica vacanza a New York per festeggiare il loro primo anno insieme. Valigie alla mano, Ilary Blasi e Bastian Muller sono stati accolti dai genitori della conduttrice, Daniela e Roberto, che hanno preso i loro bagagli per poi farli salire in macchina. Prima destinazione, stando a quanto raconta il settimanale, casa di Melory Blasi. Ilary vuole conoscere il nipotino, che ha solo pochi giorni di vita, dato che al momento del parto si trovava ancora in America.

L'inizio dell'amore con Bastian Muller e la sua verità su Francesco Totti

Per Ilary Blasi, la storia con Bastian Muller è arrivata a pochi mesi dalla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, avvenuta nel luglio del 2022. Un amore lungo quasi 20 anni che è arrivato al capolinea per via del tradimento di lui con Noemi Bocchi. Una vicenda intricata, in cui diversi punti sono rimasti in sospeso e che la conduttrice ha raccontato nel documentario Netflix dal titolo Unica. Dagli inizi della crisi nell'ottobre 2021, al caffè preso da lei e l'amica Alessia Solidani con un misterioso ragazzo, fino alla decisione di far seguire l'ex marito da un investigatore privato per avere prove concrete della sua infedeltà. E mentre la causa di separazione continua ad andare avanti, Ilary Blasi gode l'amore con Bastian Muller che è arrivato nella sua via quasi in punta di piedi, qualche mese dopo la separazione. Ora è ufficiale, le presentazioni in famiglia sono avvenute e tutto procede a gonfie vele.