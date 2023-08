Ilary Blasi e Bastian Muller, è un mare d’amore: l’estate in barca prima dello scontro in tribunale Sembrava sparito dai social della conduttrice, eppure Bastian era sempre lì, al suo fianco per tutta l’estate: dalle vacanze in Brasile a quelle in Sardegna, dove sul finire di agosto la conduttrice romana ha fatto ritorno insieme al suo compagno, prima di affrontare un nuovo incontro con Totti in tribunale.

A cura di Giulia Turco

Altro che addio, Ilary Blasi e Bastian Muller sono in piena fase di innamoramento. Qualche tempo prima si era temuto che la passione tra loro si fosse già spenta e che la conduttrice avesse voluto vivere solo una parentesi leggera dopo il periodo di seriazione da Francesco Totti. Non è affatto così: Ilary e Bastian sono innamorati e, nonostante lo scoglio della lingua (non è chiaro se lui abbia imparato l’italiano o lei il tedesco), comunicano perfettamente tra baci, scherzi e teneri abbraccio, con il linguaggio dell’amore.

(Foto Chi)

L’estate di Ilary Blasi e Bastian Muller

Per un periodo lo abbiamo visto sparire dai social della conduttrice, eppure Bastian era sempre lì, al suo fianco durante tutta l’estate: dalle vacanze in Brasile subito dopo l’Isola dei Famosi a quelle in Sardegna, dove sul finire dell’estate la conduttrice romana ha fatto ritorno insieme al suo compagno, che trascorre sempre più tempo in Italia. L’occasione è stata la visita all’amica Ughetta Di Carlo, giornalista e inviata Rai, con la quale si sono concessi una delle ultime giornate in barca, con annessa gita in Corsica, all’Isola di Cavallo. Insieme a loro anche il figlio della giornalista e alcuni amici come dimostrano le foto che immortalano Ilary e Bastian in atteggiamenti giocosi e innamorati a bordo della barca.

(Foto Chi)

Ci rivediamo a settembre in tribunale

Meglio distrarsi, finché l’estate dura e non pensare a settembre, quando la conduttrice dovrà incontrare di nuovo l’ex marito Francesco Totti in tribunale, a meno che non siano nella posizione di poter delegare tutto ai rispettivi legali. Da sciogliere c’è il nodo sulla separazione e nello specifico sui motivi di questa. Chi dei due ha tradito per primo? Ilary chiede al giudice che riconosca a Totti le colpe della fine del loro matrimonio. Il tribunale dovrebbe accertare che l’ex Capitano abbia violato i doveri coniugali, con tanto di elementi di prova. Peccato che Totti ha messo in chiaro sin da subito di aver trovato alcuni messaggi sul cellulare di Ilary che provavano relazioni extra coniugali. Secondo le più recenti indiscrezioni, anche Noemi Bocchi attuale compagna dell’ex campione potrebbe essere convocata in tribunale nel corso della prossima udienza, che si terrà il 20 settembre a Roma.