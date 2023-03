Ilary Blasi e Bastian a cena dall’amico di Totti, Alex Nuccetelli: “Cosa mi ha detto Francesco” Giovedì 9 marzo, Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller hanno trascorso la serata all’interno del ristorante Il Tartarughino, gestito da Alex Nuccetelli. “Francesco Totti mi ha detto ‘Tanto grande Roma, proprio da te’”, ha raccontato il campione di body building a Fanpage.it che lo ha raggiunto per un commento.

A cura di Stefania Rocco

Giovedì 9 marzo, Ilary Blasi, il compagno Bastian Muller, le sorelle Melory e Silvia e un gruppo di amici hanno cenato all’interno del ristorante Il Tartarughino, nel cuore della Roma bene. Una cena tra amici che non avrebbe nulla di diverso dalle solite. Se non fosse per il fatto che a gestire il locale in questione è Alex Nuccetelli, storico amico di Francesco Totti. Fu proprio lui, anni fa, a presentare la conduttrice dell’Isola dei famosi all’ex Capitano della Roma. I rapporti tra la presentatrice e il campione di body building recentemente si sono fatti tesi. A non piacere a Ilary, che lo ha querelato, sono state alcune affermazioni dell’uomo a proposito della sua vita privata. Alex, peraltro, è stato uno dei primi sostenitori della relazione tra Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi, altra amica di Nuccetelli. Singolare, o forse casuale, che per cenare a Roma con Bastian e gli amici, la conduttrice abbia scelto proprio il ristorante gestito da uno degli amici più cari del suo ex marito.

“Sono venuti a cena al Tartarughino, ristorante di cui sono direttore artistico”, ha raccontato Nuccetelli a Fanpage.it che lo ha raggiunto per un commento, “Tutta Roma sa che lavoro lì, anche le amiche di Ilary che mi guadano sempre le storie. Non so se c’era Angelo (Marrozzini, il cugino di Francesco Totti, ndr) ma c’era sicuramente la moglie Giorgia. C’erano Ilary, Bastian, e le sorelle Silvia e Melory con i rispettivi compagni. Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Non ci aspettavamo di trovarceli a cena. Mi è sembrata una dimostrazione di forza anche perché Roma è talmente grande…”.

C’è stato almeno un saluto con Ilary Blasi?

Mai nella vita.

Com’è andata la cena?

Mi è sembrato volessero imitare i fasti che raggiunge Francesco ma quando c’è lui casca la curva. Sono stato felice di vederle sprigionare euforia da tutti i pori, prima alle serate erano un po’ musone. Poi mi è sembrato di scorgere una piccola differenza finale. Di solito, c’era una sola carta che passava a saldare il conto, quella del Capitano. Non vorrei fare la suocera ma mi è sembrato di vedere, e così mi hanno riferito, che pagassero alla romana.

Alex Nuccetelli e Ilary Blasi

Come le è sembrato Bastian Muller?

Credo abbiano un rapporto diverso da quello che c’era con Totti. Con Bastian abbiamo delle conoscenze in comune, amiche che stavano a New York che mi hanno riferito che lui faceva il modello a Manhattan. Leggo invece che sarebbe un imprenditore. Può essere che fosse un imprenditore al quale piaceva sfilare. Alcune di queste amiche lo sentivano fino a poco tempo fa. Mi sembra un ragazzo giovane. Francesco era un uomo, quello che si prendeva tutte le responsabilità, anche se poi in casa quella che portava i pantaloni era più Ilary. Ma ricordo che quando c’erano queste tavolate era Francesco quello che pagava per cugini, parenti e amici. Si è sempre prodigato per fare del bene intorno a sé.

Vi siete incrociati con Ilary Blasi durante la serata in questione?

No, perché ci sono più sale e io non sono mai andato in quella nella quale stavano cenando loro. Anche perché c’erano persone che non mi andava di incontrare.

Ricorda il menu della cena?

Ilary ha mangiato tartare e piovra.

Ilary e Bastian insieme a cena al Tartarughino

Che cosa le ha detto Francesco Totti quando gli ha riferito che Ilary Blasi era venuta a cena nel suo locale?

Ha fatto il signore. Mi ha detto: “Tanto grande Roma, proprio da te”.

Lei cosa ne pensa?

Prima mi denuncia, poi viene nel mio locale? Mi sembra incongruente. E ci leggo un po’ di arroganza. Poi potrà dire che non lo sapeva ma tutte le sue amiche guardano le mie storie.