Ilary Blasi denuncia Alex Nuccetelli: “Propaga notizie false e diffamatorie su di me” Ilary Blasi ha annunciato il ricorso a vie legali contro Alex Nuccetelli. L’amico di Francesco Totti, in queste settimane, ha rilasciato numerose interviste sulla fine del matrimonio tra la showgirl e il Pupone.

A cura di Daniela Seclì

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la separazione, c'è stato un personaggio che è diventato il terzo protagonista di questa vicenda e si è espresso sulla fine del matrimonio, molto di più dei diretti interessati. Stiamo parlando di Alex Nuccetelli. Il pr e amico di Francesco Totti ha rilasciato fiumi di interviste sia sui giornali che in televisione, svelando via via nuovi dettagli sulla rottura. Ilary Blasi non ci sta. In queste ore, è intervenuta dando mandato al suo avvocato di procedere contro Alex Nuccetelli.

Ilary Blasi ricorre alle vie legali contro Alex Nuccetelli

Ilary Blasi, tramite il suo avvocato, ha comunicato l'intenzione di ricorrere alle vie legali contro Alex Nuccetelli. È stanca delle notizie da lui diffuse e che sarebbero prive di ogni fondamento. Nella nota si legge: "Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore (Alessandro Simeone, ndr) di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio".

Le ultime dichiarazioni di Nuccetelli che hanno causato la reazione di Ilary Blasi

Le ultime dichiarazioni di Alex Nuccetelli sulla coppia Totti – Blasi risalgono a poche ore fa. Nel programma Turchesando, di Turchese Baracchi, il pr si è spinto decisamente oltre, parlando persino di alcuni dettagli molto privati riguardanti il calciatore e la showgirl. L'uomo ha dichiarato:

Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni. […] Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio marito bisogna stargli accanto.

Oggi la decisione di Ilary Blasi di ricorrere alle vie legali. Alex Nuccetelli, sui social, ha commentato: