Nuccetelli su Totti e Blasi: “Il sesso? Lei aveva sempre mal di testa, tra loro un tacito accordo” Alex Nuccetelli torna a parlare del rapporto tra Ilary Blasi e l’amico Francesco Totti, terminato di recente con una clamorosa separazione. E svela i dettagli della loro vita sessuale.

A cura di Stefania Rocco

Alex Nuccetelli torna a parlare del rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Al Capitano lo lega un’amicizia che dura da anni, proprio lui lo avrebbe autorizzato a parlare con la stampa del legame naufragato con la nota conduttrice Mediaset. Intervistato da Turchese Baracchi nel programma Turchesando, l’uomo ha svelato alcuni dettagli inediti e clamorosi. Uno, in particolare, fa riferimento all’intesa sessuale tra i due: “Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente. Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni”. Sempre in merito alla loro vita di coppia passata ha aggiunto: “Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio marito bisogna stargli accanto”. Il Pupone, aggiunge, starebbe vivendo un momento difficile:

Per Francesco è una fase complicata, non è un momento bello. La loro separazione sembra una tragedia. Ci sono degli attriti. Gli avvocati dovranno fare la loro parte e loro stessi devono cercare di mettersi una mano sulla coscienza. Se fosse dipeso da Francesco, questa storia non sarebbe finita. Puoi fare anche la scappatella ma il suo cuore sarebbe rimasto fedele sempre e solo alla famiglia.

Le sorelle Ilary, Silvia e Melory Blasi

“Casa Totti invasa dalla famiglia di Ilary Blasi”

A far perdere la pazienza a Francesco, sostiene Nuccetelli, anche l’eccessiva presenza della famiglia Blasi: “Gli orologi di Francesco li conosco, qualcuno l’ho comprato insieme a lui. Se ha denunciato una cosa del genere è perché è arrivata sto al limite della sopportazione. Non è da lui. So che ha passato momenti molto difficili in quella casa che era stata monopolizzata dalla famiglia Blasi. Fiorella, la madre di Totti, era stata estromessa. Sia lei che il padre e il fratello di Francesco frequentavano molto poco quella casa”. L’uomo pone inoltre l’accento su una presunta frequentazione di Ilary. Quando la conduttrice gli fa notare le voci su un ipotetico legame tra Ilary e un uomo facoltoso, dice: “In questi anni di tacito accordo tra loro, se lui avesse avuto 10 amanti e lei 2, di cui una storia longeva per anni…Un uomo ai piani alti di Mediaset? Brava, brava. Mi sembra molto più grave. Non so c’è ancora adesso, ma per me c’è stata una storia da quelle parti. Ma non sapete quante altre cose abbiamo sentito qui a Roma”.

“Con Noemi Bocchi sono coesi”

Infine, Alex ha dato la sua benedizione al rapporto tra Francesco e Noemi Bocchi: “Noemi? Quando passi dei momenti di grande solitudine concedi maggiori possibilità a una donna di entrare nel tuo cuore. Credo che stiano molto bene insieme. Lei si sta comportando bene non ha mai cavalcato questa onda mediatica, è molto il linea con lui. Sono coesi”.