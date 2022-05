Il compleanno di Chiara Ferragni a Palermo, party esclusivo in hotel e tour della città con Fedez Chiara Ferragni ha deciso di festeggiare il suo 35esimo compleanno trascorrendo un weekend a Palermo con il marito Fedez, i figli, i parenti e gli amici più stretti. Due giorni di festeggiamenti tra cambi d’abito, visita ai monumenti della città e un party esclusivo.

A cura di Elisabetta Murina

Il 7 maggio Chiara Ferragni ha compiuto 35 anni. Un traguardo importante che l'imprenditrice e influencer da 27milioni di follower ha scelto di festeggiare in grande stile. Per l'occasione è volata a Palermo insieme al marito Fedez, ai figli Leone e Vittoria, gli amici e i parenti più stretti. Un weekend trascorso in una splendida location nel capoluogo siciliano, l'hotel Villa Igiea, tra diversi cambi d'abito, torta, cena e un giro per la città.

La visita ai monumenti di Palermo con Fedez

Chiara Ferragni, nel giorno del suo compleanno, ha visitato alcuni dei monumenti di Palermo insieme al marito Fedez e alcuni amici. Come testimoniano gli scatti postati sui social, la coppia ha fatto un tour della città in modalità "turisti". Insieme, infatti, hanno visitato Palazzina Cinese, Palazzo Butera alla Kalsa, Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina, accompagnati da una guida privata. Poi sono rientrati a Villa Igiea per il pranzo insieme ai figli e ad altri invitati. In una giornata così speciale, il rapper ha deciso di condividere su Instagram una dedica speciale alla moglie, che in questi mesi difficili a causa della malattia gli è sempre stata accanto.

Chiara Ferragni e Fedez a Palermo

L'esclusiva festa in hotel

Per concludere il giorno del suo 35esimo compleanno, Chiara Ferragni ha organizzato una cena a Villa Igiea con parenti e amici più stretti, come la sorella Valentina e le influencer Chiara Biasi e Veronica Ferraro. Stando a quanto riporta La Repubblica, si tratterebbe di più di 300 invitati. Una lunga tavolata in una location da favola, in perfetto stile liberty e affacciata sul mare, con un menù firmato dallo chef stellato Fulvio Pierangelini. Il tutto condiviso in diretta sui social dagli invitati e dalla stessa festeggiata, che per l'occasione ha sfoggiato un outfit nero firmato Miu Miu.

Chiara Ferragni in Miu Miu alla cena di compleanno

La "regina della serata" ha spento le candeline con una torta un pò fuori dagli schemi. Nessuna scritta di buon compleanno ma un messaggio più concreto: "Esprimi un desiderio e fai che si realizzi". E per lei questa frase sembra essersi un pò trasformata in una filosofia di vita.