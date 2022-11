Ida Platano: “Facevo la sciampista e spazzavo per terra, adesso la mia vita è cambiata” Ida Platano si racconta al magazine ufficiale del programma tra sogni e speranze: “Ho fatto la gavetta, ora sogno di espandere la mia attività”.

Ci sono storie che riescono a toccare il pubblico meglio di altre. Forse è per questo che Ida Platano è entrata di diritto tra i personaggi più amati, o comunque discussi, di queste ultime stagioni di Uomini e Donne, al punto che si parla continuamente di lei per il dopo-Tina Cipollari. Quando la storica ‘vamp' andrà in pensione, la redazione di U&D punterà forte su di lui. È un aspetto che risulta chiaro dallo spazio che settimanalmente viene dedicato a Ida Platano anche sul magazine ufficiale del programma. Copertina e prima intervista del numero di questa settimana. All'interno, la sua storia: "La determinazione mi ha portato dove sono, ma non è stato facile. Ora sono di espandere la mia attività".

Le parole di Ida Platano

Ida Platano si racconta nell'intervista parlando della sua gavetta, molto prima di aprire il suo salone a Brescia: "Quando abitavo ancora a Palermo ho iniziato a lavorare per una coppia di parrucchieri che avevano un salone dedicato sia agli uomini che alle donne. Non avendo esperienza, per i primi tempi mi limitavo a fare gli shampoo e a spazzare per terra. Il proprietario di questo salone è poi diventato il mio maestro: è stato lui a darmi l’input di buttarmi nel mondo del lavoro perché mi vedeva appassionata…". E del suo lavoro ama: "Il cambiamento che un giusto taglio o un giusto colore danno alle persone. Ricordo ancora che, ben prima di potermi permettere di lavorare sulle teste delle clienti a Palermo, ero affascinata da quello che si poteva fare e non vedevo l’ora di provarci. Io stessa, poco dopo aver iniziato la gavetta, ho completamente cambiato look: quando ho cominciato avevo i capelli lunghissimi e dopo una settimana mi sono fatta un caschetto viola. Non dimenticherò mai la faccia sconvolta dei miei genitori quando sono tornata a casa!".

Il lavoro dei sogni

La parrucchiera è il lavoro dei sogni di Ida Platano. Se non avesse fatto questo lavoro, lei avrebbe tanto desiderato viaggiare. Allora ecco l'unico lavoro possibile: "Avrei voluto fare la hostess di volo. Adoro gli aerei, amo viaggiare: in un’altra vita magari farò sia la hostess che la parrucchiera".