Ida Platano contro Roberta Di Padua: “Non deve mettersi in mezzo tra le coppie anche se in crisi”

A “Uomini e Donne Magazine” Ida Platano ha detto la sua su Roberta Di Padua: “Lei non è fidanzata, certo, ma a mio parere dovrebbe evitare di intromettersi tra le coppie, anche se in crisi”.

Ida Platano ha festeggiato da poco i suoi "primi" 41 anni e sembra essere in ottima forma. La ‘bedda siciliana" da anni vive a Brescia e sembra aver trovato la sua dimensione ideale nella profonda provincia lombarda. A "Uomini e Donne Magazine" conferma queste impressioni: "Sto bene, sono bella carica. E tanto sicura di me. Mi piacciono settembre e ottobre, mi piacciono i nuovi progetti, le iniziative. Risvegliano spesso degli stimoli, mi fanno venire voglia di fare qualcosa di diverso. Ho nuove idee". Ovviamente, Ida Platano a Brescia ci lavora: ha il suo salone di bellezza e vive con Samuele, il figlio nato da una precedente relazione.

Ci sono alcuni cavalieri di Uomini e Donne che ronzano da tempo attorno a Ida Platano. La dama rivela, in relazione ai suoi problemi di salute, che si sono fatte vive molte persone del programma: "Anche chi non sentivo da tempo, Diego. E mi ha fatto bene ricevere il suo messaggio. Anche Alessandro si è fatto sentire, e anche Armando, che poi mi ha chiamato". E sul problema di salute:

Visto che condivido tutto con chi mi segue e mi dimostra sempre molto affetto, ho voluto spiegare perché ero assente qualche giorno. Vorrei ribadire che sarei una pazza a dire che sto male quando non è vero. Ho cominciato ad avere dei forti mal di testa e problemi di stomaco. Ho una gastrite cronica con delle complicazioni, preferirei non scendere ulteriormente nel dettaglio.

Ida Platano racconta anche dell'effetto che le ha fatto sentire la storia di Chiara e Davide. Ha dichiarato che Roberta Di Padua, che si è raccontata anche lei nello stesso numero del magazine, ha anche lei le sue colpe.

Secondo me Roberta ha le sue colpe. Ma anche Davide… non poteva evitare? Lei non è fidanzata, certo, ma a mio parere dovrebbe evitare di intromettersi tra le coppie, anche se in crisi.