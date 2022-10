Roberta Di Padua e il ritorno a Uomini e Donne: “C’è un pregiudizio su di me” La dama è tornata a Uomini e Donne e al magazine ufficiale del programma si racconta: “Alcuni uomini probabilmente pensano che sia difficile corteggiarmi”.

Roberta Di Padua è stata una delle protagoniste della stagione del 2021 di "Uomini e Donne". La quarantenne di Cassino – con un figlio di 9 anni – è tornata a essere una delle dame della nuova edizione e a "Uomini e Donne Magazine" ha raccontato la sua scelta di tornare nel programma. La donna vuole rimettersi in gioco dopo una stagione non esaltante. A un anno e mezzo dalla sua uscita, ora la ciociara ha deciso di metterci anche la testa e non solo il cuore nelle future frequentazioni. Le emozioni sul ritorno:

Prima di entrare ho provato un’emozione fortissima, un po’ come se fosse stato il mio primo giorno in assoluto a Uomini e Donne. Provavo anche molta ansia e avevo un po’ di paura di rientrare e rivedere il pubblico, soprattutto per via del ricordo che mi portavo dietro della mia “uscita” che non è di certo felice. Fortunatamente, già sulla passerella, mi sono sciolta.

"Gli uomini? Spariscono tutti"

Roberta Di Padua ha spiegato che ha anche provato a uscire con qualche uomo in questo periodo ma, alla fine, spariscono: "Devo ammettere che ho avuto a che fare in questo ultimo anno e mezzo con uomini forse un po' superficiali," spiega, "ci ho provato, ci ho anche creduto ma dopo sparivano tutti". Ma perché?

Credo ci sia un pregiudizio verso di me: alcuni uomini probabilmente pensano che sia difficile corteggiarmi e quindi rinunciano fin da subito, altri pensano che un po' me la tiro e altri ancora credo si avvicinino solo per farsi vedere accanto a una donna che è stata in tv.

Il confronto con Davide e Chiara e il pensiero su Riccardo

Il ritorno a Uomini e Donne è stato segnato da un confronto proprio con Davide e Chiara: "Mi è dispiaciuto davvero vedere Chiara stare male, ma non mi sono pentita dell’incontro con Davide perché di certo non è stato il motivo scatenante della loro rottura. È vero che negli anni con Davide abbiamo mantenuto dei contatti, ma si trattava di messaggi amichevoli e nulla di più". E su Riccardo Guarneri è glaciale: "Quando lo vedo ormai non provo più nulla, né nel bene né nel male".