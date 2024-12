video suggerito

Harry sul divorzio da Meghan: “Per i media ci siamo separati decine di volte” Harry ha rotto il silenzio sulle insistenti voci del divorzio con Meghan. Il duca di Sussex ha poi chiarito che non ha intenzione di tornare nel Regno Unito: “Lì i miei figli non possono fare tante cose”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Harry ha colto l'occasione dell'evento DealBook Summit 2024 organizzato dal New York Times a New York per commentare le insistenti voci sul divorzio da Meghan. Il duca di Sussex ha chiarito, poi, che lui e la sua famiglia non torneranno nel Regno Unito.

Harry: "I media dicono che io e Meghan ci siamo separati decine di volte"

Durante il DealBook Summit 2024 a New York, Harry ne ha approfittato per mettere a tacere le voci sul divorzio da Meghan. "Per i media ci siamo separati almeno 10, 12 volte" ha commentato il duca di Sussex. In passato, infatti, su diversi tabloid britannici era rimbalzata la notizia che la coppia stesse attraversando una profonda crisi. Harry ha poi messo in chiaro che lui e la sua famiglia non intendono tornare a vivere nel Regno Unito, preferendo rimanere in America: "I miei figli non possono fare tante cose lì". Per il sesto Natale consecutivo i duchi di Sussex trascorreranno il Natale lontano dalla tenuta Sandrigham della regina Elisabetta, residenza dove la famiglia reale si riunisce come da tradizione per le festività.

Harry: "Ho letto storie su di me che non sono esattamente basate sulla realtà"

A proposito del rapporto con la stampa e i media, Harry ha accennato alla sua infanzia, segnata dal caos mediatico che ha circondato sua madre lady Diana, Principessa di Galles e i pettegolezzi che ruotavano intorno al matrimonio con suo padre, il Re Carlo III. "Ho letto storie su di me che non sono esattamente basate sulla realtà. Ho letto storie su membri della mia famiglia, amici, sconosciuti, ogni sorta di persone – ha spiegato Harry – E penso che quando cresci in un ambiente del genere, ti ritrovi a mettere in discussione la validità delle informazioni, ma anche cosa pensano gli altri riguardo a ciò, e quanto possa essere pericoloso nel corso del tempo".