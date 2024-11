video suggerito

Harry e Meghan esclusi dal Natale con la famiglia reale: dove trascorreranno le festività Anche quest’anno i duchi di Sussex non trascorreranno il Natale con la famiglia reale. Sono sei anni che Harry e Meghan passano le festività lontani dall’Inghilterra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Neanche quest'anno Harry e Meghan si uniranno alle celebrazioni della famiglia reale per Natale. La notizia, diffusa da People, è una conferma ulteriore della profonda rottura familiare, apparentemente difficile da risanare. I duchi di Sussex dovrebbe trascorrere le vacanze negli Stati Uniti. È dal 2018 che i due non partecipano ai festeggiamenti reali nella tenuta Sandrigham della regina Elisabetta.

Harry e Meghan esclusi dai festeggiamenti natalizi della famiglia reale

Per il sesto natale consecutivo Harry e Meghan trascorreranno il Natale per conto loro. Neanche quest'anno, infatti sono stati invitati a trascorrere le festività nella tenuta di Sandringham. Secondo quanto riportato da People, i duchi di Sussex rimaranno negli Stati Uniti, come ormai accade dal 2019. L'ultima volta in cui la coppia si è unita alla famiglia reale per il Natale è stato il 2018, anno in cui si sono sposati.

I mancati inviti della famiglia reale a Harry e Meghan

Non è la prima volta che Harry e Meghan vengono esclusi dagli impegni e dalle ricorrenze della famiglia inglese. A giugno scorso non hanno preso parte alla parata del Trooping the Colour, evento dedicato al compleanno del re. Nel corso del 2024, durante il soggiorno di Harry nel Regno Unito per il decimo anniversario degli Invictus Games, lui e suo padre non si sono incontrati. L'ultima vola che si sono visti risale a febbraio, quando re Carlo aveva annunciato di essere malato. Secondo fonti vicine ai reali, le telefonate di Harry a suo padre sono rimaste inascoltate: "Le sue chiamate non ricevono risposta. Ha provato a contattare il Re per la sua salute, ma anche quelle chiamate non ricevono risposta". Sembra che re Carlo non abbia intenzione di discutere della sicurezza dello stato britannico per Harry, tema che il duca di Sussex considera invece una priorità per la sua famiglia.