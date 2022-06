“Hailey Bieber si sta prendendo cura del marito Justin”, la reazione della modella alla malattia Hailey Bieber si sta prendendo cura del marito Justin Bieber dopo la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt: dopo la dedica social, è arrivata la testimonianza di una fonte vicino alla coppia a People.

A cura di Gaia Martino

Justin Bieber dopo aver annullato le date del suo tour, ha raccontato ai fan di essere malato: ha la sindrome di Ramsay Hunt, una patologia neurologica che deriva dall'infezione da un virus, Herpes Zoster, che attacca i nervi dell'orecchio e del volto. Ha mezza faccia paralizzata ed ora ha bisogno di riposo per poter guarire. Al suo fianco c'è sempre la moglie, Hailey Baldwin Bieber, anche lei lo scorso 13 marzo fece spaventare tutti perché vittima di un mini ictus. La modella ha fatto una dedica social alla sua dolce metà dopo la pubblicazione dello spiacevole annuncio. Poi la confessione di una fonte vicina la coppia al magazine People.

La dedica di Hailey Bieber per il marito Justin

Dopo la pubblicazione dell'annuncio su Instagram di Justin Bieber, la moglie dell'artista Hailey Baldwin ha pubblicato una IG story con una breve ma profonda dedica: "I love you baby", tradotto "Ti amo amore". E poi ancora ha condiviso uno scatto in cui è al suo fianco e in mezzo a loro c'è il cagnolino. La modella, vicina al marito, si sta ora prendendo cura di lui.

Dalle Instagram story di Hailey Bieber

"Hailey ora è preoccupata"

Una fonte vicina alla coppia ha raccontato a People che nonostante le difficoltà che stanno riscontrando in questo anno, Justin Bieber e Hailey Baldwin sono legati da un profondo amore che gli permetterà di superare anche questo ostacolo. Come successe lo scorso marzo per il problema di salute di lei, ora anche la modella è molto preoccupata per il marito, si legge: "Tra lo spavento per la salute di Hailey all'inizio dell'anno e ora questo, è molto per loro. Anche Hailey è preoccupata e proprio come Justin ha fatto tutto il possibile per prendersi cura di Hailey, lei ora fa lo stesso per lui". Infine l'insider ha aggiunto che Justin Bieber non desidera altro che guarire per ritornare a lavorare, essendo con la moglie una squadra vincente, riusciranno a superare anche questo ostacolo.

Leggi anche Justin Bieber ha annunciato che dovrà fermare il suo tour a causa di una malattia