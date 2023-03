Hailey Bieber ringrazia Selena Gomez dopo l’attacco degli hater: “Grazie perché hai capito il dolore” Hailey Bieber, moglie di Justin, ringrazia ufficialmente Selena Gomez via Instagram dopo una montagna di accuse. La cantante ha chiesto ai fan di smettere di perseguitare la moglie del suo ex.

Hailey Bieber, moglie di Justin, ringrazia ufficialmente Selena Gomez via Instagram dopo una montagna di accuse: "Voglio ringraziare Selena per aver parlato, dato che lei e io abbiamo discusso nelle ultime settimane su come superare questa narrativa in corso tra lei e me. Le cose possono sempre essere estrapolate dal contesto o interpretate in modo diverso da come erano intese". L'attuale moglie di Justin Bieber ha ricevuto minacce di morte, tantissimo odio nei suoi confronti da parte delle fan di Selena Gomez. A questo punto, Selena Gomez è intervenuta con una storia su Instagram, dove ha chiesto ufficialmente ai suoi fan di smetterla. Hailey Bieber l'ha ringraziata.

Il messaggio di Hailey Bieber

Questo è stato il messaggio di Hailey Bieber: "Voglio ringraziare pubblicamente Selena per aver parlato in pubblico, dato che lei e io abbiamo discusso nelle ultime settimane su come superare questa narrativa in corso tra lei e me. Le ultime settimane sono state davvero dure per me come per tutte le persone che sono state coinvolte e milioni di persone hanno potuto vedere quanto tutto questo odio sia impossibile da gestire".

Perché Hailey Bieber e Selena Gomez avevano litigato

Perché Hailey Bieber e Selena Gomez avevano litigato? In realtà non hanno mai davvero avuto dei contrasti forti in pubblico, ma è chiaro che al tempo, quando Selena Gomez era ancora impegnata sentimentalmente con Justin Bieber, quando poi Hailey iniziò a frequentare il suo futuro marito, qualche dissapore ci fu. Negli anni, entrambe hanno cercato di mettere a tacere ogni dissapore, ogni notizia, ogni gossip. I fan di Selena Gomez, numerosissimi, hanno sempre reagito con una certa protezione nei confronti della propria beniamina. Adesso, però, Selena Gomez ha messo il punto chiedendo ai suoi fan di smetterla di perseguitare Hailey.